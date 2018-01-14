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Münbiç'te esnaftan PYD/YPG'ye protesto

Terör örgütü PKK/PYD'nin işgalindeki Suriye'nin Münbiç İlçesi'nde esnaf, örgütün iki sivili işkence ederek öldürmesini protesto etmek için iş yerlerinin kepenklerini indirdi.

14 Ocak 2018 Pazar 15:45
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Münbiç'te esnaftan PYD/YPG'ye protesto

Terör örgütü PKK/PYD, Münbiç'te Perşembe günü iki genç sivili işkence ederek öldürmüştü. Sosyal medya üzerinden yapılan kepenk kapatma çağrılarına sessiz kalmayan ilçe merkezindeki esnafın neredeyse tamamına yakını iş yerlerinin kepenklerini indirdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü üyeleri, ilçedeki eyleme destek veren bazı iş yerlerinin kilitlerini ve kepenklerini kırarak yeniden açtı.

Geçen yıl 5 Kasım'da da Münbiçli esnaf, örgütün bölgedeki gençleri zorla silah altına almaya çalışmasına tepki amacıyla iş yerlerinin kepenklerini indirmişti.

PYD/PKK ise işgal ettiği Aynularab (Kobani) ilçesinden onlarca üyesini Münbiç'e bugün getirerek örgüte sözde destek yürüyüşü düzenledi. PYD/PKK, Halep'in Fırat Nehri'nin batısında kalan Münbiç ilçesini, 2015'in sonunda ABD'nin desteği ile ele geçirmişti.

Amerikalı yetkililerin DEAŞ çıkarıldıktan sonra örgüt unsurlarının ilçeyi terk edeceği yönündeki taahhütlerine rağmen terör örgütü Münbiç'teki işgalini sürdürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeMünbiçPydYPG
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