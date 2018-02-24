Müslüman polis son yolculuğuna uğurlandı

ABD'nin Maryland eyaleti Prince George ilçesinde komşusunun, eşine karşı uyguladığı şiddeti önlemek üzere müdahalede bulunurken öldürülen 51 yaşındaki polis memuru Mücahid Remziddin'in naaşı, Amerika Diyanet Merkezi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Prince George Polis Departmanının Özel Operasyonlar Biriminde görevli Remziddin'in cenaze törenine Maryland Valisi Lary Hogan'ın yanı sıra yüzlerce mesai arkadaşı ve yetkili katıldı.

Törende konuşan Amerika Diyanet Merkezi İmam Hatibi Ali Tos, öldürülen polis memurunun, 1997 yılında Müslüman olup Mücahid adını aldığını söyledi.

Mücahid isminin, "Allah yolunda adalet için mücadele etmek" olduğunu hatırlatan Tos, Remziddin'in her sabah kendi toplumunu yanlışa düşenlere karşı korumak üzere uyandığını ancak bir kadını şiddetten kurtarmak isterken hayatını feda ettiğini anlattı.