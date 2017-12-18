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Musul'da cilt hastalığı tedirgin etti

Irak'ın Musul kentinde yaşayan yaklaşık 450 kişide, savaş kalıntılarından kaynaklandığı öngörülen bir cilt hastalığına ait semptomların görüldüğü bildirildi.

18 Aralık 2017 Pazartesi 18:12
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Musul'da cilt hastalığı tedirgin etti

Ninova Sağlık Müdürlüğünde görevli doktor Amir Zunun, yaptığı açıklamada, seyyar sağlık ekibinin son bir haftada Musul'un batı bölgelerindeki Musul Cedide, Er-Risale, El-Arube, El-Faruk, Ez-Zencili, Es-Sevra ve Es-Sıhha da aralarında kadın ve çocukların da olduğu yaklaşık 450 kişinin cildinde yaralar tespit edildiğini söyledi.

Yaraların sebebinin özel laboratuvarlarda yapılacak araştırmanın ardından ortaya çıkabileceğini söyleyen Zunun, bunun egzama olabileceğini kaydetti.

Amir Zunun, hastaların ciltlerinde belirgin semptomların olduğunu, vücudun farklı bölgelerinde küçük kırmızı nokta ve lekeler tespit edildiğini ifade ederek, bu semptomların hastanın hareketini kısıtladığını kaydetti.

Bu hastalığın yayılmasındaki ilk sebebin ise kimyasal maddelere maruz kalma, savaş kalıntılarına temas etme, askeri mühimmatta kullanılan malzemelerin yol açtığı hava ve su kirliliği olduğuna dikkati çeken Zunun, bu bölgede terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede çeşitli silahların kullanıldığını hatırlattı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, yaklaşık 9 ay süren askeri operasyon neticesinde 10 Temmuz'da Musul'un DEAŞ'tan temizlendiğini ilan etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
MusulIrakSavaş
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