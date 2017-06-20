Musul IŞİD’den temizleniyor





Terörle Mücadele Komutanlığı'ndan Tümgeneral Maan el Sadi Eski Şehir'deki Faruk Mahallesi'nin bir bölümünü ele geçirdiklerini söyledi. Ancak kentin bu bölümünün labirent gibi sokakları Iraklı güçlerin ilerlemesini yavaşlatmış durumda olduğu belirtildi. Iraklı Tümgeneral çatışmaların artık ‘yüz yüze’ mesafesine kadar yaklaştığını kaydetti.



Dicle Nehri'nin doğusundaki bölgeyi ele geçiren Irak güçleri camilerden IŞİD'lilere hoparlörler aracılığıyla "ya teslim olun, ya da ölün" şeklinde mesajlar göndermeye başladı.



Irak ordusunun Musul 'u IŞİD 'den geri almak üzere başlattığı operasyonda sona yaklaşıldığı bildirildi. Pazartesi günü başlayan yeni bir saldırı dalgası ile ilerleyen Iraklı birlikler, ülkenin en büyük ikinci kentini ele geçirmek için aylardır devam ettirdikleri operasyonu bir an önce bitirmeyi hedefliyor. Kentin büyük bir kısmının kontrolünü ele geçiren Irak ordusu "Eski Şehir" olarak bilinen ve labirent gibi dar sokaklardan oluşan bölgede IŞİD'i çevrelemiş durumda.Terörle Mücadele Komutanlığı'ndan Tümgeneral Maan el Sadi Eski Şehir'deki Faruk Mahallesi'nin bir bölümünü ele geçirdiklerini söyledi. Ancak kentin bu bölümünün labirent gibi sokakları Iraklı güçlerin ilerlemesini yavaşlatmış durumda olduğu belirtildi. Iraklı Tümgeneral çatışmaların artık ‘yüz yüze’ mesafesine kadar yaklaştığını kaydetti.Dicle Nehri'nin doğusundaki bölgeyi ele geçiren Irak güçleri camilerden IŞİD'lilere hoparlörler aracılığıyla "ya teslim olun, ya da ölün" şeklinde mesajlar göndermeye başladı.

100 bin sivil sıkışmış durumda

Irak ordusu aynı zamanda Eski Şehrin içinde mahsur kalmış siviller için 500 bin broşür aracılığıyla “her yönden saldırdıkları” bilgisi verdi. İlanlarda açık alanlardan uzak durmaları gerektiğini söyleyen ordu, çatışmalar sırasında yakaladıkları ilk fırsatta kaçmalarını tavsiye etti. Birleşmiş Milletler bu bölgede sıkışmış 100 bin sivilin IŞİD tarafından "canlı kalkan" olarak kullanılabileceği uyarısında bulundu.



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