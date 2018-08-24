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Myanmar'da zulüm sürüyor

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Arakan'da Müslümanlara yönelik şiddet olaylarının sürdüğünü dile getirerek, "Bu yılın Ocak-Haziran aylarında 11 bin Arakanlı Müslüman mülteci Bangladeş'e geçti" dedi

24 Ağustos 2018 Cuma 10:32
Myanmar'da zulüm sürüyor

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik zulmün devam ettiğini ve ocak-haziran döneminde 11 bin yeni mültecinin Bangladeş'e geçtiğini duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Arakan'da geçen yıl 25 Ağustos'ta başlayan şiddet olaylarının 700 binden fazla Arakanlı Müslümanı Bangladeş'e sığınmak zorunda bıraktığını hatırlattı. 

Myanmar hükümetinin, yardım kuruluşlarının Arakan'daki faaliyetlerini büyük oranda engellediğine değinen Dujarric, "Yardım kuruluşlarının faaliyetlerine devam edebilmesi için bölgeye erişim izni verilmesi gerekiyor. Ayrıca hareket özgürlüğü, güvenlik, vatandaşlık gibi bu krizin temel sorunlarına da işaret edilmesi lazım" ifadesini kullandı.

Dujarric, Arakan'da insanların insani yardım ihtiyacının çok fazla olduğuna vurgu yaparak, "BM, Arakan'daki insani durumdan derin endişe duyuyor. Arakan'da 660 bin, (Müslümanların yoğunlukla yaşadığı) kuzeyinde 176 bin kişi insani yardıma muhtaç" uyarısında bulundu.

Yapılan etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor. BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti etnik temizlik ya da soykırım olarak adlandırıyor.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
MyanmarArakanlı MüslümanArakanBM
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