Myanmar'dan palavra sağanağı

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Thaung Tun, ülkesinde Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım ya da etnik temizlik yapılmadığını iddia etti. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin'in, 25 Ağustos 2017'den bu yana Arakanlı Müslümanlara soykırım yapıldığına dair kuvvetli emareler olduğuna yönelik açıklamasının ardından Tun, BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Tun, hükümetinin BM ve uluslararası kuruluşlara Arakan eyaletinde erişim izni vermemesine rağmen Müslümanlara soykırım ya da etnik temizlik yapıldığına dair net deliller olmadığı iddiasında bulundu. "Sık sık Myanmar'da etnik temizlik veya hatta soykırım yapıldığına dair iddialar duyduk" diyen Tun, hükümetinin böyle bir politikası olmadığını savundu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Uluslararası Koruma Direktörü Volker Türk, geçen kasım ayında yaptığı açıklamada, Arakan eyaletinin kuzeyinde sadece 150 bin Müslümanın kaldığını belirtmişti. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin ise dün yaptığı açıklamada, "Ofisim (İnsan Hakları Konseyi Ofisi), Arakan eyaletinde etnik temizliğin devam ettiğine inanıyor.

Bu konseyin de farkında olduğu gibi ofisimin Arakan eyaletinde ağustos ayından bu yana soykırım eylemlerinin gerçekleştiğine dair kuvvetli kuşkuları bulunmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

Gözaltındaki sivilleri öldürmüşler

Myanmar'ın Kaçin eyaletinde askerlerin gözaltına aldığı iki sivilin cesetlerinin bulunduğu bildirildi. Kaçin eyaletinin kanaat önderlerinden Naw Mai, etnik Kaçin sivillerin, Mai Hkawng köyündeki bir mülteci kampında yaşadığını ve 31 Ocak'ta bölgede çalıştıkları bir çiftlikte askerler tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Naw Mai, sivillerin çiftlik yakınında derin kazılmayan bir mezara gömülmüş cesetlerinin dün bulunduğunu kaydetti. İnsan hakları örgütleri, cesetleri bulunan siviller ile ilgili soruşturma başlatılmasını talep ederken Kaçin polisi konudan haberdar olunmadığını açıkladı.

AA