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Myanmar’a silah ambargosu çağrısı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Myanmar'ın Arakan eyaletinde "Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet kampanyası yürüten Myanmar ordusuna" silah ambargosu konulmasını istedi

18 Eylül 2017 Pazartesi 16:16
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Myanmar’a silah ambargosu çağrısı

HRW'den yapılan açıklamada, Arakan ordusunun, 25 Ağustos'tan bu yana kundaklama, öldürme ve yağma faaliyetleri yürüttüğü, Arakanlı Müslümanlara ait yüzlerce köyü yok ettiği, yüz binlerce Arakanlı Müslüman'ın da bu nedenle Bangladeş'e kaçmak zorunda kaldığı belirtildi. ABD'nin New York kentinde yarın başlayacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda bir araya gelecek dünya liderlerine Arakan'daki krize öncelik vermeleri, burada devam eden "barbarlığın" ve ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırılmasının engellenmesinin kınanması çağrısı yapan HRW, BMGK'nın, şiddetin sorumlularına seyahat yasağı getirmesini ve bu kişilerin mal varlıklarını dondurmasını istedi. HRW, BMGK'nın, Myanmar'la "askeri iş birliğini" ve "orduya ait temel işletmelerle para işlemlerini" yasaklamak gibi kapsamlı silah ambargosu uygulaması gereğinin altını çizdi.
HRW'den yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kuruluşun Asya Yetkilisi John Sifton da Myanmar güvenlik güçlerinin Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik uyguladığını ve dünya liderlerinin kınamalarını görmezden geldiğini belirterek, "Myanmarlı generallerin görmezden gelemeyeceği daha sert önlemler alma zamanı geldi" ifadesini kullandı. AA

Son Güncelleme: 18.09.2017 16:21
Anahtar Kelimeler:
Myanmar’a Silah Ambargosu çağrısı
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