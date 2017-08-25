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NAFTA’nın sona ermesi düşündürüyor

Ekonomistler, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) ABD, Meksika ve Kanada için önem taşıdığını ve sona erdirilmesinin söz konusu 3 ülke için olumsuz olacağını belirtiyor

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NAFTA’nın sona ermesi düşündürüyor

ABD, Kanada ve Meksika'nın katılımıyla NAFTA'nın yeniden düzenlenmesi için 16 Ağustos'ta Washington'da başlayan görüşmeler 5 gün sürdü. Müzakerelerde görüş ayrılıkları yaşandı. Yaklaşık 24 yıl önce yürürlüğe giren NAFTA'nın, yenilenmesi konusu ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim vaatleri arasında bulunuyordu. 

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