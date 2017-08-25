ABD, Kanada ve Meksika'nın katılımıyla NAFTA'nın yeniden düzenlenmesi için 16 Ağustos'ta Washington'da başlayan görüşmeler 5 gün sürdü. Müzakerelerde görüş ayrılıkları yaşandı. Yaklaşık 24 yıl önce yürürlüğe giren NAFTA'nın, yenilenmesi konusu ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim vaatleri arasında bulunuyordu.
NAFTA’nın sona ermesi düşündürüyor
Ekonomistler, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) ABD, Meksika ve Kanada için önem taşıdığını ve sona erdirilmesinin söz konusu 3 ülke için olumsuz olacağını belirtiyor
25 Ağustos 2017 Cuma 17:03
Bu haber kez okundu.