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Nasrallah'tan Başbakan Hariri'ye tavsiye

Lübnan'da Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, siyasi liderleri Suriye konusunda sonradan geri adım atacakları pozisyonlar içine girmemeye çağırdı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:56
Nasrallah'tan Başbakan Hariri'ye tavsiye

İsrail-Lübnan savaşının 12. yılı dolayısıyla halka seslenen Nasrallah, Başbakan Saad Hariri'nin, ülkesi ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine karşı olduğu yönündeki sözlerini değerlendirdi.

Nasrallah, "Suriye ile ilişkiler konusunda muhalif görüşler içinde olduğumuz bazı liderlere bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Kendilerini, sonradan geri adım atacakları pozisyonlar içine sokmasınlar. Biraz beklesinler, Suriye'deki durumun nereye gittiğini gözlemlesinler. Nihayetinde Lübnan izole bir ada değil" dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
NasrallahSuriyeLÜBNANHariri
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