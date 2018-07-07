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NATO bir anlaşmadan endişe duyuyor

NATO'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Helsinki'deki görüşmede bir dizi anlaşma yapmasından endişe duyduğu belirtildi

07 Temmuz 2018 Cumartesi 16:25
NATO bir anlaşmadan endişe duyuyor

Almanya'daki koalisyon hükümetinin Transatlantik işbirliği koordinatörü Peter Bayer, NATO'nun 16   Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilecek Putin-Trump zirvesinde bir dizi anlaşma yapılmasından endişeli olduğunu söyledi. Bayer, NATO'nun endişesinin İttifak ülkelerinin Putin-Trump zirvesinin planlama ve gündem hazırlama sürecine dahil edilmemesinden kaynaklandığını ifade etti. Bayer'e göre benzer durum, 12 Haziran'da Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılan görüşme öncesinde de yaşandı.

Putin ve Trump'ın 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapacağı görüşme büyük bir merakla beklenirken ABD basını, Beyaz Saray kanadındaki durumu aktarmaya devam ediyor. Trump'ın yakın danışmanları ve müttefikleri, Trump'ın 16 Temmuz'da Putin'le yapacağı görüşmede Kırım ve Ukrayna konusunda taviz vermesinden endişe ediyor.

Kaynaklar, Trump'ta bir anlaşma yapmak uğruna geçmiş meselelere göz yumabilecek bir kişi gördüklerini ve bu durumun Başkan'ın yakın çevresini ve müttefik ülkelerdeki bürokratları rahatsız ettiğini ifade etti. Trump'ın NATO ülkelerine yönelik politikası bir diğer endişe kaynağı. Kaynaklardan biri, Trump'ın danışmanlarına diğer ülkelerin NATO'ya katkılarını artırmaması halinde Avrupa'nın savunmasına yönelik harcamaları kısmayı planlandığını söylediğini aktardı.
DIŞ HABERLER

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