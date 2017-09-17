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NATO'da gözler Rusya'nın üstünde

NATO Askeri Komitesi Genelkurmay Başkanları Toplantısı, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlendi. NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Petr Pavel, toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısında, son yaptıkları tatbikatlar ile ilgili Rusya'daki gelişmeleri takip ettiklerini kaydetti.

17 Eylül 2017 Pazar 16:15
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NATO'da gözler Rusya'nın üstünde

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da katıldığı NATO Askeri Komitesi Genelkurmay Başkanları Toplantısı Cumartesi günü sona erdi.

Başkent Tiran'da toplanan NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanları, gün boyunca basına kapalı oturumlara katıldı. NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Petr Pavel ve Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Bardhyl Kollcaku, toplantıların ardından basın toplantısı düzenledi.

Zor konular ele alındı

Pavel, NATO ittifakının ele alması gerektiği bir dizi zorluklarla karşı karşıya geldiğine dikkati çekerek, oturumlar esnasında çeşitli zor konuların görüşüldüğünü vurguladı.

Genelkurmay başkanlarının, Batı Balkanlar'ın entegrasyonunu desteklediklerini aktaran Pavel, "Batı Balkanlar'ın güvenliğine ve Kosova'nın güvenlik ortamına ilişkin derin görüşmeler yapıldı. Genelkurmay başkanları NATO-Avrupa Birliği (AB) iş birliğinin önemine de değindi. Kosova ordusu konusunda gerçek bir anlaşmazlık mevcut değil ancak bu, anayasaya uygun, doğru zamanda ve gerekli prosedürlere uygun bir şekilde yapılmalıdır" ifadelerini kullandı. Bölgedeki diğer ülkelerin NATO üyeliğine de değinen Pavel, "NATO, 'açık kapı politikasını' belirtti ve bu politikada değişiklik yok ancak sürecin içerdiği bazı koşullar mevcut." dedi.

Rusya'daki gelişmeler izleniyor

Afganistan desteğinin devam edeceğini yineleyen Pavel, Rusya'nın Belarus'ta yürüttüğü tatbikata ilişkin bir soru üzerine, "Son yaptıkları tatbikatlar ile ilgili Rusya'daki gelişmeleri takip ediyoruz ancak doğrudan tehdit oluşturacak herhangi bir gösterge mevcut değil" şeklinde konuştu. Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Kollcaku da Arnavutluk'un Kosova'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
NATORusyaABDTatbikatOrgeneral Petr Pavel
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