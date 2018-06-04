NATO İsrail'siz adım atmıyor

2010 yılından bu yana ABD Avrupa Ordusu komutasında icra edilen NATO'nun başlattığı 'Kılıç Darbesi-18' adı verilen, 19 ülkeden 18 bin askerin katıldığı askeri tatbikat, Polonya ve 3 Baltık ülkesi Litvanya, Letonya ve Estonya'da başladı.

Tatbikata bu yıl ilk kez NATO üyesi olmayan bir ülke olarak İsrail de katıldı. Tatbikat, İsrail'in NATO güçleriyle birlikte katılacağı ilk tatbikat olma özelliği taşıyor. 'Kılıç Darbesi 18' bölgede bu kadar büyük ölçekte düzenlenen ilk askeri tatbikat konumunda. Tatbikata katılan diğer ülkeler ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Litvanya, Letonya, Hollanda, Makedonya, Polonya, İspanya, Romanya, Norveç, Çekya ve Norveç olarak sıralandı.

Türkiye'den İsrail'e kıyak!

2016 Mayıs ayında, 28 ülkeden oluşan NATO'da üyeliği olmayan İsrail'e Brüksel'deki genel merkezde daimi bir ofis tahsis edildi. Ofisin tahsis edilmesini sağlayan ülke Türkiye olmuştu. O dönemde İsrail'in Haaretz gazetesine konuşan İsrailli bir yetkili, NATO genel merkezde ofis açılması kararının, Türkiye'nin vetosunu kaldırmasının ardından alındığını ifade etmişti. Türkiye, İsrail'in 31 üyeli Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) üyeliği için de 10 Mayıs 2010 yılında yapılan oylamada 'evet' demişti.

NATO imkanları İsrail'in emrinde

İsrail henüz NATO üyesi değil. Ancak adım adım bu noktaya doğru gidildiğini söylemek hiç de zor değil. Zira tatbikatlarda boy gösteren ve Brüksel'de NATO genel merkezinde daimi bir ofis açan İsrail, her geçen gün NATO'yla ilişkilerini güçlendiriyor.

Bugün üye olmasa da İsrail'in NATO'nun tüm imkanlarından yararlanabildiğini ifade etmek yanlış olmayacaktır. Türkiye'nin 2013 yılındaki onayıyla İsrail, NATO'nun ortak üyesi olarak ittifakın çalışmalarına katılabiliyor.

Uzmanlara göre 2013 yılındaki bu karardan sonra NATO'nun tüm kabiliyetlerinden yararlanmasının önü açılan İsrail, NATO'nun elde ettiği tüm bilgilere dolaylı da olsa erişebiliyor. Bu bağlamda ABD'nin bilgiği her şeyi İsrail de biliniyor demektir. Bunlara Tükiye'de NATO üslerinden elde edilen bilgiler de dahil. Tüm İslam coğrafyasını kesintisiz gözetleyen Malatya Kürecik'teki füze kalkanı radar sisteminden elde edilen veriler de İsrail için erişilemez değil.

