NATO, Libya'da suç işlemiş

Libyalı nükleer uzmanlar tarafından hazırlanan ve Trablus'taki Ulusal Uzlaşı Hükümeti'ne sunulan rapora göre NATO güçleri, 2011 yılında Libya'daki hava saldırılarında seyreltilmiş uranyumlu füzeleri ateşledi. Libya Çevre ve Nükleer Enerji Komisyonu danışmanı Nuri el Druki, "NATO tarafından bombalanan Libya ordusuna ait karargahların birinde araştırma gerçekleştirdik.

Radyasyon yoğunluğunun çok yüksek olduğu yerler var. Hassas ölçümler sonrası bu radyoaktivitenin NATO'nun seyreltilmiş uranyumlu füzeler kullanmasının sonucu olduğunu tespit ettik" dedi. Druki, Batı koalisyonun bombaladığı Libya'nın diğer bölgelerindeki seyreltilmiş uranyum varlığının titizlikle araştırılması için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na ve diğer uluslararası kuruluşlara başvurmayı planladıklarını da kaydetti.

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