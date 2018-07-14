Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
89898
ALTIN
193.936
DOLAR
4.8448
STERLİN
6.4336
EURO
5.6556

NATO, Libya'da suç işlemiş

NATO'nun 2011 yılında Libya'da düzenlediği bombardımanlarda seyreltilmiş uranyumlu füzeler kullandığı belirtildi

14 Temmuz 2018 Cumartesi 15:42
NATO, Libya'da suç işlemiş

Libyalı nükleer uzmanlar tarafından hazırlanan ve Trablus'taki Ulusal Uzlaşı Hükümeti'ne sunulan rapora göre NATO güçleri, 2011 yılında Libya'daki hava saldırılarında seyreltilmiş uranyumlu füzeleri ateşledi. Libya Çevre ve Nükleer Enerji Komisyonu danışmanı Nuri el Druki, "NATO tarafından bombalanan Libya ordusuna ait karargahların birinde araştırma gerçekleştirdik.

Radyasyon yoğunluğunun çok yüksek olduğu yerler var. Hassas ölçümler sonrası bu radyoaktivitenin NATO'nun seyreltilmiş uranyumlu füzeler kullanmasının sonucu olduğunu tespit ettik" dedi. Druki, Batı koalisyonun bombaladığı Libya'nın diğer bölgelerindeki seyreltilmiş uranyum varlığının titizlikle araştırılması için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na ve diğer uluslararası kuruluşlara başvurmayı planladıklarını da kaydetti.
DIŞ HABERLER

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
192 ülke göç konusunda anlaştı
192 ülke göç konusunda anlaştı
Irak'ta gösteriler büyüyor
Irak'ta gösteriler büyüyor
Trump NATO'yu gerdi
Trump NATO'yu gerdi
Saldırıya tepkiler sürüyor
Saldırıya tepkiler sürüyor
20 yıl sonra bir ilk
20 yıl sonra bir ilk
Zirve öncesi hava bozuldu
Zirve öncesi hava bozuldu
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
7 çocuktan 1'i yüksek tansiyonlu
7 çocuktan 1'i yüksek tansiyonlu
İran'dan Suriye uyarısı
İran'dan Suriye uyarısı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim