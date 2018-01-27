Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
120702
ALTIN
162.952
DOLAR
3.7493
STERLİN
5.3062
EURO
4.6608

NATO Rusya'yı vurursa...

ABD merkezli askeri dergi The National Interest (NI), NATO ile Rusya orduları arasında meydana gelebilecek bir çatışmanın, özellikle de NATO’nun üstünlük kazanması durumunda nükleer savaşa dönüşebileceğini yazdı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 15:47
NATO Rusya'yı vurursa...

Sovyetler döneminin nükleer stratejisinin, sadece karşı tarafın nükleer saldırıda bulunması durumunda nükleer silah kullanma politikası üzerinde kurulu olduğunu belirten dergi, ancak modern Rusya’nın bu politikadan vazgeçerek 2000’de yeni bir askeri doktrin geliştirdiğine ve ona göre Rus Silahlı Kuvvetleri'nin yenilgiye uğraması veya yenilgiye uğraması tehdidi durumunda da Moskova'nın nükleer silah kullanabileceğine dikkat çekildi.

Habere göre Rusya’nın 2010’daki askeri doktrini ise ‘devletin varlığına tehdit oluşturan durumlarda’ nükleer silah kullanımını öngörüyor.

Rusya’nın Baltık ülkelerine olası ‘saldırısının’ NATO güçlerinin karşı taarruza geçmesine yol açacağı belirtilen haberde, uzmanların böyle bir durumda Rus Silahlı Kuvvetleri’nin sadece küçük bir kısmının iyi hazırlanmış ve donatılmış olduğu için Rus ordusunun yenilgiye uğrayabileceğini var saydıklarına dikkat çekildi. 'Pentagon'un yeni nükleer doktrini, ABD ile Rusya ve Çin arasında savaş ihtimalini artıracak'

Haberde ayrıca NATO’nun Rusya’nın içindeki askeri tesislere vurması veya emrindeki askerlerin Rus topraklarına girmesi durumunda Moskova’nın, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün taarruzuna karşı koymak için taktik nükleer silahlarını devreye sokabileceği ifade edildi.

Habere göre uzmanlar, Rusya’nın Sovyetler Birliği’ne göre daha az sayıda taktik nükleer silaha sahip olduğunu vurguladı.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
NATOABDRusyaNükleer Savaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'dan Türkiye'ye destek
İran'dan Türkiye'ye destek
IŞİD'e ait zehir depoları bulundu
IŞİD'e ait zehir depoları bulundu
Kabil kan gölü: 95 ölü, 158 yaralı
Kabil kan gölü: 95 ölü, 158 yaralı
Göçmenler sınır dışı ediliyor
Göçmenler sınır dışı ediliyor
Muhaliflerden Soçi'ye boykot
Muhaliflerden Soçi'ye boykot
Paris sular altında
Paris sular altında
Afrika'daki okullar FETÖ'den temizleniyor
Afrika'daki okullar FETÖ'den temizleniyor
Trump da yatırımcı peşinde
Trump da yatırımcı peşinde
Mısır'da cumhurbaşkanı adayına saldırı
Mısır'da cumhurbaşkanı adayına saldırı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim