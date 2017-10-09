NATO'nun "sözünü tutan" bir ittifak olduğuna işaret eden Stoltenberg, "Ne yaptığımızı açıklıyoruz ve taahhüt ettiklerimizi de yerine getiriyoruz" diye konuştu.

Stoltenberg, NATO'nun yeni güvenlik ortamının getirdiği sınama ve tehditler karşısında evrildiğine değinerek, ittifakın güneyde ve doğuda varlığını arttırdığına dikkati çekti.

Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'daki NATO birliklerinin tam anlamıyla işlevsel hale geldiğini vurgulayan Stoltenberg, bu birliklerin, "Bir müttefike yapılan saldırı tüm ittifaka yapılmış sayılacaktır" mesajını net şekilde verdiğini bildirdi. Stoltenberg, Rusya'nın NATO müttefikleri sınırlarında askeri yığınak yapmasından dolayı endişe duyduklarını aktardı.

Stoltenberg, Rusya'ya uluslararası sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaparak, "Rusya, bizim kalıcı komşumuz. Rusya'yı izole etmek istemiyoruz. NATO yeni bir Soğuk Savaş istemiyor" dedi.

HABER MERKEZİ