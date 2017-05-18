NATO’dan ‘İncirlik’ açıklaması

Stoltenberg, katıldığı AB Savunma Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalara bulundu. Gelecek hafta NATO müttefiklerinin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla bir zirve yapılacağına dikkati çeken Stoltenberg, liderlerin gündeminde ABD'nin talep ettiği savunma harcamalarının artırılması ve terörle mücadele konularının olacağını söyledi. Bir soru üzerinde ittifak içinde NATO'nun DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona resmen katılıp katılmaması konusunun tartışıldığını ifade eden Stoltenberg, "Bir karar alınmış değil, tartışmalar sürüyor. Benim için önemli olan, NATO'nun koalisyona erken uyarı ve gözlem uçakları (AWACS) ve eğitimlerle destek sağlamayı sürdürmesidir." dedi. NATO'nun koalisyona katılmasının çatışmalara girmesi anlamına gelmediğini kaydeden Stoltenberg, "Bu konuda bir talep yok. NATO'nun Suriye ya da Irak'ta çatışmalara girmesini kimse istemiyor. Dolaysıyla NATO'nun çatışmaya girmesi konu dışı." diye konuştu. Tüm NATO müttefiklerinin zaten koalisyon üyesi olduğuna dikkat çeken Stoltenberg, tartışmalara devam edip karar verilmesi gerektiğini ifade etti. Alman parlamenterlerin İncirlik Üssü'ne girmesine izin verilmemesine ilişkin soru üzerine Stoltenberg, "NATO faaliyetleri üzerinde herhangi bir etkisi olmadı. Anlaşmazlık, Türkiye ve Almanya arasındaki bir sorun." dedi. Yaklaşık bir sene önce benzer bir durum olduğunu ancak sonradan bunun çözüldüğünü hatırlatan Stoltenberg, "Bu kez de öyle olmasını umut ediyorum.

Almanya ABD’den yardım istedi

Resmi temaslarda bulunmak üzere ABD’ye giden Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, mevkidaşı Rex Tillerson ile görüşmesinde ABD’den Türkiye’nin Alman milletvekillerine İncirlik’te bulunan askerleri ziyaret izni vermesi konusunda devreye girmesini istedi. Alman basınında yer alan haberlere göre, Gabriel görüşme sonrasında NATO partneri ülkeler arasında farklı bir ilişki olması gerektiğine dikkat çekti: “Amerikalıların, şu andakinin aksine bir ilişki içerisinde olmamız konusunda, Türklerle görüşmek için ellerindeki imkânları kullanacaklarına inanıyorum." Gabriel dün Neue Osnabrücker Zeitung gazetesine verdiği demeçte, Türkiye’nin İncirlik ziyaretine izin vermemesini eleştirmiş ve "Ben sadece Türk hükümetinin gelecek günlerde fikrini değiştirmesini ümit edebilirim. Aksi takdirde Alman parlamentosu hiç kuşkusuz askerlerini Türkiye'de bırakamaz" ifadelerini kullanmıştı.>

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