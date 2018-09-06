Nauru'dan Çin'e rest

Güney Afrika'daki ada ülkesi 11 bin nüfusa sahip Nauru'nun Cumhurbaşkanı Baron Waqa, ev sahipliği yaptıkları 49. Pasifik Adaları Forumu’nda kendisine söz verilmediği gerekçesiyle toplantı salonunu terk eden Çin temsilcisine tepki gösterdi. Waqa, 5 Ağustos'ta sona eren forumun ardından düzenlediği basın toplantısında, Çinli diplomatın "kibirli" tutumu nedeniyle Pekin yönetiminden özür beklediklerini söyledi.

Çinli diplomatın büyük ülke temsilcisi edasıyla kendilerine baskı yapmaya çalıştığını belirten Waga, tepkisini "Onlar bizim arkadaşlarımız değil, kendi amaçları için bize ihtiyaçları var. Kimse buraya gelip bize ne yapacağımızı dikte edemez" ifadeleriyle dile getirdi. Waga, "Sadece bir özür beklemiyoruz, konuyu BM'ye götüreceğiz. Hatta BM'de ve her uluslararası toplantıda konuyu gündeme getireceğim" dedi.

Nauru'da düzenlenen 49. Pasifik Adaları Forumu'na katılan Çin heyetinin başkanı Du Qiwen, forum üyesi ülke liderlerinin konuşmaları sona ermeden kendisine söz verilmemesine tepki göstererek toplantı salonunu terk etmişti. Waga, salonu terk eden Du'ya "Biraz saygı göster" diyerek tepkisini dile getirmişti. Çinli diplomatın tepkisinin, Nauru ile Tayvan arasındaki iyi ilişkilerden kaynaklandığı sanılıyor.

Çin'de 1949'da Mao Zidong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmeyen Çin, bu adanın kendi eyaleti olduğunu savunuyor ve bölge ülkelerinin Tayvan ile ilişki kurmasına karşı çıkıyor.

AA