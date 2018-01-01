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Nefret söylemine ceza geliyor

Almanya'da, sosyal medya sitelerini; yasadışı içerik, nefret söylemi ve sahte haber içeren paylaşımları hızlı bir şekilde silmeye zorlayacak yeni bir yasa yürürlüğe giriyor.

01 Ocak 2018 Pazartesi 16:13
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Nefret söylemine ceza geliyor

Siteler, açık bir şekilde yasadışı içeriğe sahip paylaşımları silmemeleri durumunda 50 milyon Euro'ya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Yasa kapsamında, sitelere, söz konusu içeriklerin yasadışı olduğunun belirtilmesi ardından harekete geçmeleri için 24 saat mühlet tanınacak.

NetzDG kapsamında Alman vatandaşları da, yasayı deldiğini düşündükleri paylaşımlar hakkında ihbarda bulunabilecek.  Facebook, NetzDG nedeniyle Almanya'da yeni birkaç yüz kişiyi işe aldı. 

NetzDG, Almanya'da tartışma yaratmış durumda. NetzDG'yi eleştirenler, yasanın 'farkında olmadan sansüre' ve 'ifade özgürlüğünün engellenmesine' neden olacağını belirtiyor.

Ülkeye çok sayıda mültecinin girmesinin ardından Almanya'da, sosyal medyada ırkçılık ve nefret söyleminin daha fazla yaygınlaştığına inanılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaSOSYAL MEDYA
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