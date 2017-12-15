Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
109330
ALTIN
156.154
DOLAR
3.8638
STERLİN
5.1524
EURO
4.5501

Neler oluyor! Suud'da medya abluka altında

Mısırlı gazeteci-yazar Huveydi, Suudi Arabistan'daki krizin medya abluka altında olduğu için gizli tutulduğuna işaret ederek, "Bunun yansımalarını ancak sosyal paylaşım sitelerinde görüyoruz. Suudi Arabistan gelecekte iç ve dış açıdan daha da derinleşen bir krizin içinde olacak" tahmininde bulundu.

15 Aralık 2017 Cuma 15:59
16 Okunma
Neler oluyor! Suud'da medya abluka altında

Mısırlı gazeteci-yazar Fehmi Huveydi, Filistin intifadasının 2018'de yükselişe geçeceğini söyledi.

Huveydi, AA'ya verdiği özel mülakatta, "Yeni yılda bölgesel ve uluslararası alanda iki yönlü bir hareketlenme olacağı açık. Washington yönetimi için oldukça önemli olan bu iki yönelişin ilki İran'a karşı, ikincisi de Filistin sorununun çözümüne yönelik 'yüzyılın pazarlığı' adıyla bilinen (Filistinlilere Sina'da yer verilerek orada bir devlet kurmaları) adımların atılması" şeklinde dile getirdi.

Bu arada Fransa'nın Kahire Büyükelçisi Stephane Romatet, Mısır'ın Sina Yarımadası'nda Filistin devleti kurulması yönündeki söylentilerin 'delilik ve gerçek dışı' olduğunu söyledi ve Filistin devletinin kendi ulusal topraklarında olması gerektiğini kaydetti.

Mısır medyasında son zamanlarda Sina Yarımadası'nda bir Filistin devleti kurulması yönünde söylentiler yer almış, Mısır Dışişleri Bakanlığı bu iddiaları yalanlamıştı.

Suud'da neler dönüyor?

"Suudi Arabistan'da neler döndüğünü bilip anlamadan bölgedeki pek çok konu hakkında öngörülerde bulunmak mümkün değildir" diyen Huveydi, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ABD Başkanı Trump'ın desteğiyle hareket ettiğine dikkati çekti.

Huveydi, "Suudi Arabistan'da olanlar iç kanama gibi. Ancak Trump'ın kendi koltuğu dahi güvende değil" ifadesini kullandı.

Huveydi, "Ülkedeki kriz, medya abluka altında olduğu için gizli tutuluyor, bunun yansımalarını ancak sosyal paylaşım sitelerinde görüyoruz. Öyle sanıyorum ki Suudi Arabistan gelecekte iç ve dış açıdan daha da derinleşen bir krizin içinde olacak" dedi.

"Bölgede geleceği hesap edilmeksizin bazı işler yapılıyor" diyen Huveydi, "Liderlerden bir nesil var ki siyaseti hobi mantığıyla yürütüyor. Öyle ki bir sonraki adımı hesap etmeksizin adım atıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Mısır'ın en önemli sorunu

Mısır'ın Sisi dönemindeki en önemli dış meselesinin Etiyopya'nın inşa ettiği Hedase Barajı olduğunu kaydeden Huveydi, terörün konuyu perdelediğini ifade etti.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanMedyaSelmanABDTrump
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye ve İran'dan ortak karar
Türkiye ve İran'dan ortak karar
İsrail'den Merkel'e Kudüs tepkisi
İsrail'den Merkel'e Kudüs tepkisi
Avustralya'daşok eden rapor
Avustralya'daşok eden rapor
Wilders cami bahçesine geldi
Wilders cami bahçesine geldi
İsrail durmuyor! Canlı yayında vurdu...
İsrail durmuyor! Canlı yayında vurdu...
Şok edici Bitcoin uyarısı
Şok edici Bitcoin uyarısı
'Ucu açık müzakere süreci artık bitmiştir'
'Ucu açık müzakere süreci artık bitmiştir'
İngiltere: Rusya interneti kesebilir
İngiltere: Rusya interneti kesebilir
Rusya'ya yaptırımlar Avrupa'yı vuruyor
Rusya'ya yaptırımlar Avrupa'yı vuruyor

banner122

banner121

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim