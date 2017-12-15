Neler oluyor! Suud'da medya abluka altında

Mısırlı gazeteci-yazar Fehmi Huveydi, Filistin intifadasının 2018'de yükselişe geçeceğini söyledi.

Huveydi, AA'ya verdiği özel mülakatta, "Yeni yılda bölgesel ve uluslararası alanda iki yönlü bir hareketlenme olacağı açık. Washington yönetimi için oldukça önemli olan bu iki yönelişin ilki İran'a karşı, ikincisi de Filistin sorununun çözümüne yönelik 'yüzyılın pazarlığı' adıyla bilinen (Filistinlilere Sina'da yer verilerek orada bir devlet kurmaları) adımların atılması" şeklinde dile getirdi.

Bu arada Fransa'nın Kahire Büyükelçisi Stephane Romatet, Mısır'ın Sina Yarımadası'nda Filistin devleti kurulması yönündeki söylentilerin 'delilik ve gerçek dışı' olduğunu söyledi ve Filistin devletinin kendi ulusal topraklarında olması gerektiğini kaydetti.

Mısır medyasında son zamanlarda Sina Yarımadası'nda bir Filistin devleti kurulması yönünde söylentiler yer almış, Mısır Dışişleri Bakanlığı bu iddiaları yalanlamıştı.

Suud'da neler dönüyor?

"Suudi Arabistan'da neler döndüğünü bilip anlamadan bölgedeki pek çok konu hakkında öngörülerde bulunmak mümkün değildir" diyen Huveydi, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ABD Başkanı Trump'ın desteğiyle hareket ettiğine dikkati çekti.

Huveydi, "Suudi Arabistan'da olanlar iç kanama gibi. Ancak Trump'ın kendi koltuğu dahi güvende değil" ifadesini kullandı.

Huveydi, "Ülkedeki kriz, medya abluka altında olduğu için gizli tutuluyor, bunun yansımalarını ancak sosyal paylaşım sitelerinde görüyoruz. Öyle sanıyorum ki Suudi Arabistan gelecekte iç ve dış açıdan daha da derinleşen bir krizin içinde olacak" dedi.

"Bölgede geleceği hesap edilmeksizin bazı işler yapılıyor" diyen Huveydi, "Liderlerden bir nesil var ki siyaseti hobi mantığıyla yürütüyor. Öyle ki bir sonraki adımı hesap etmeksizin adım atıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Mısır'ın en önemli sorunu

Mısır'ın Sisi dönemindeki en önemli dış meselesinin Etiyopya'nın inşa ettiği Hedase Barajı olduğunu kaydeden Huveydi, terörün konuyu perdelediğini ifade etti.