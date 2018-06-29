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Netanyahu'dan İran'a tehdit

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'ın Suriye'yi ülkesine karşı ölümcül bir üsse dönüştürmesine ve nükleer silah geliştirmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "İran, varlığımıza yönelik en büyük tehdittir ve biz bu tehdidi durdurmakta kararlıyız" dedi

29 Haziran 2018 Cuma 17:20
Netanyahu'dan İran'a tehdit

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, ülkenin güneyindeki Biru's Seba (Beer Şeva) kentinde bulunan İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı Hatzerim Hava Üssü'nde eğitim gören askeri pilotların mezuniyet törenine katıldı. Netanyahu, törende yaptığı konuşmada, hava kuvvetlerinin İsrail'e yönelik tehditleri bertaraf etme noktasında önemli bir rol oynadığına dikkati çekerek, "İran, bayrağına bizi yok etmeyi işlemiştir.

Açıkça ifade ediyorum, İran'ın nükleer silah geliştirmesine izin vermeyeceğiz. İran'ın, bize karşı Suriye'yi ölümcül bir füze üssü haline getirme planına karşı güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi. İran ile yapılan nükleer anlaşmanın kötü bir anlaşma olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da bunu görerek anlaşmadan çekildiğini söyleyen Netanyahu, ABD'nin yeni yaptırımlar getirmesiyle "İran'ın bölgedeki emellerine" darbe vurulduğunu söyledi.

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