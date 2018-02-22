Netanyahu'dan IŞİD iddiası

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ülkesinin sağladığı istihbaratın IŞİD'in bir kıyma makinesinin içine sakladığı bomba ile Avustralya'nın Sydney kentinden kalkan bir uçağı patlatma planını engellediğini öne sürdü.

"İsrail istihbaratı bir Avustralya uçağının düşürülmesini, akıl almaz bir katliamı engelledi" ifadelerini kullanan Netanyahu "Bu (saldırı) küresel hava taşımacılığında büyük bir karmaşaya yol açabilirdi. Ve bu dünya genelinde önlediğimiz onlarca terör saldırısından sadece biri" dedi.

Konu hakkındaki gizlilik yasağının kaldırılmasının ardından İsrail ordusundan yapılan açıklama da '8200' adı verilen elit istihbarat biriminin 2017'de verdiği bilgi üzerine 'saldırı üzerinde çalışan IŞİD mensuplarının' tutuklanmasının sağlandığı belirtildi.

Geçen yıl Lübnanlı Halid Hayat ve Mahmut Hayat kardeşler Sydney'de gözaltına alınmış ve Sydney'den Abu Dabi'ye giden Etihad Havayolları'na ait uçağı düşürmeyi planlamakla suçlanmışlardı. Suçlamalara göre ikili bir kıyma makinesinin içine sakladıkları ev yapımı bomba ile Sydney'den 15 Temmuz'dan kalkan uçağı düşürecekti.

Diğer taraftan Avustralya polisi, Hayat kardeşlerin bombayı bir IŞİD lideri tarafından Türkiye'den kargoyla Avustralya'ya gönderilen patlayıcıları kullanarak hazırladığını da açıklamıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ise Türkiye'den gittiği iddia edilen patlayıcı maddelerle ilgili olarak Avusturalya ile karşılıklı çalışma başlatıldığını duyurmuştu.

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