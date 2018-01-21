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Netanyahu'dan 'Ürdün' teşekkürü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ürdün ile aralarındaki diplomatik krizin çözülmesinde oynadıkları rolden dolayı ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ile Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'e teşekkür etti.

21 Ocak 2018 Pazar 15:34
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Netanyahu'dan 'Ürdün' teşekkürü

Netanyahu'nun basın ofisine ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Kushner ve Greenblatt'e teşekkür ettiği" belirtildi.

Açıklamada, "Netanyahu, Ürdün ile yaşanan krizin çözülmesinde Kushner ve Greenblatt'ın sarf ettiği çabaları takdir ediyor." denildi.

Ürdün haber ajansı PETRA'nın perşembe günü yayımlanan haberinde, "İsrail hükümetinin, 2014 ve 2017 yıllarında 3 Ürdün vatandaşının İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü olay nedeniyle özür dilediği, söz konusu olaylarla ilgili yasal prosedürü uygulama ve ölenlerin ailesine tazminat ödeme sözü verdiği"  kaydedilmişti.

İsrail Başbakanlığı da Ürdün ile anlaşmaya varıldığını açıklamış ve Amman'daki İsrail Büyükelçiliğinin derhal normal çalışmalarına döneceğini duyurmuştu.

Netanyahu'nun önceki gün de Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştüğü belirtilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
NetanyahuABDTrumpÜrdün
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