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Netanyahu yine İran’ı hedef aldı

Almanya'nın Münih kentindeki Güvenlik Konferansı'nda İran’ı hedef alarak konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, “Tahran'ın tiranlarına bir mesajım var. İsrail'in kararlılığını test etmeyin” dedi. Öte yandan Netanyahu'ya bir yolsuzluk suçlaması daha geldi.

18 Şubat 2018 Pazar 13:31
Netanyahu yine İran’ı hedef aldı

Münih'teki Güvenlik Konferansı'nda konuşan Netanyahu İran'ı “dünyadaki en büyük tehdit” olarak niteledi, gerekirse sadece İran'ın Ortadoğu'daki müttefiklerine karşı değil, İran'a karşı da harekete geçebileceklerini söyledi.

Konuşmasında, bu ay İsrail hava sahasında düşürüldüğü belirtilen İran yapımı bir İHA'nın parçasını gösteren Netanyahu “İsrail, İran’ın terör ilmeğini boynumuza geçirmesine izin vermeyecek. Gerekirse sadece İran'ın vekillerine karşı değil kendisine karşı da harekete geçeriz” ifadelerini kullandı.

Netanyahu “Tahran'ın tiranlarına bir mesajım var. İsrail'in kararlılığını test etmeyin” dedi.

İsrail 10 Şubat'ta Suriye'den İsrail'e giren bir İran İHA'sını düşürdüğünü açıklamış, bunun üzerine başlayan İsrail'in Suriye'deki hava saldırılarında 1982'den beri ilk kez İsrail'in bir F-16'sı düşürülmüştü.

F-16'yı Suriye hava savunmasının düşürdüğü belirtilmişti. Netanyahu, İran'da 66 kişinin öldüğü uçak kazası nedeniyle kurbanların ailelerine de başsağlığı dileklerini iletti.

Netanyahu'ya bir yolsuzluk suçlaması daha

Öte yandan İsrail polisinin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da ilişkili olduğu yeni bir yolsuzluk soruşturmasında başbakana yakın isimleri gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "lehte yayın karşılığı medya şirketine mali imtiyazlar sağlandığı" yönünde suçlamaların bulunduğu 4000 numaralı dosya kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alındı.

 Açıklamada, gözaltına alınanlardan en az ikisinin Netanyahu'ya yakın olduğu bilgisine yer verildi, ancak isim paylaşılmadı.

Başbakanın "Bezeq medya şirketinin en büyük hissedarı Shaul Elovitch ile ilişkileri ve Bezeq'in yayın organlarından bir internet sitesinde Netanyahu lehine yayın yapması karşılığında elde ettiği imtiyazlara ilişkin" İsrail Menkul Kıymetler İdaresi'nin sağladığı deliller ışığında İsrail polisi, 4000 numaralı dosya için düğmeye basıldığını ve gözaltı işlemlerine başlandığını duyurdu.

Netanyahu'nun basın ofisinden yapılan açıklamada ise suçlamalar reddedilerek, "Bu da başka bir yalancı iddia. Başbakan, ne lehte yayın ne de başka bir şey uğruna Elovitch'in çıkarını gözetmedi." ifadelerine yer verildi.

Yolsuzluk dosyaları artıyor

İsrail polisi geçen hafta yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu hakkında yürütülen 1000 ve 2000 numaralı yolsuzluk soruşturmalarının tamamlandığını bildirmişti.

Açıklamada, Netanyahu'nun "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığı şüphesine" dair yeterli delile ulaşıldığı belirtilerek, savcıya iddianame hazırlaması tavsiyesinde bulunulmuştu.

Netanyahu ise polisin açıklamasının ardından yaptığı konuşmada hakkındaki iddiaların "asılsız" olduğunu ve sonunda hiçbir şey çıkmayacağını savunarak, "Ben bugüne kadar ne yaptıysam İsrail'in çıkarı için yaptım. Bugünden sonra da bunu yapacağım. İsrail'e liderlik etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki soruşturmalar, "iş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
NetanyahuİsrailİranYolsuzluk
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