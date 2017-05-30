Netanyahu’yu Trump bile memnun edemedi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu lideri olduğu Likud’un haftalık toplantısında ABD Başkanı Donald Trump’ın ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Channel 2’nun haberine göre, Knesset’te basına kapalı olarak yapılan görüşmede Netanyahu’nun Likud milletvekillerine “Siyasi düzlemde elimizde tam yetki yok. Bu başkan bir anlaşma yapmakta kararlı” dedi. Netanyahu sözlerini “Biz, egemen bir ülkeyiz. Pek çok konuda karar verebilir, pek çok şeyi beyan edebiliriz. Ama Amerikalıların rızasının çerçevesi gereği bu kadar ileri gitmezdim. Sıcak bir ilişkiye sahip olduğumuz doğru, temel konumlarımızla ilgili olarak anlayış içindeyiz ama elimizde açık çek yok” diye sürdürdü. ABD Başkanı Trump, ilk yurtdışı seyahatinin ikinci ayağında önce İsrail, ardından da Filistin’e gitmişti. 28 süren ziyaretinde hem İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Netanyahu hem de Filistin lideri Abbas’la ayrı ayrı görüşen Trump, “Ortadoğu barışı için her şeyi yapacağız” demişti. DIŞ HABERLER