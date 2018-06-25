Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
93854
ALTIN
191.250
DOLAR
4.6920
STERLİN
6.2035
EURO
5.4790

Nijerya'da çobanlarla çiftçiler çatıştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın orta kesiminde çobanlarla çiftçiler arasında çıkan çatışmada 86 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

25 Haziran 2018 Pazartesi 15:41
Nijerya'da çobanlarla çiftçiler çatıştı

Plateau Eyalet Polis Sözcüsü Tyopev Terna, yaptığı yazılı açıklamada, 11 köyde hafta sonu iki grup arasında çıkan çatışmalarda 86 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Çatışmalarda 6 kişinin yaralandığını ifade eden Terna, 50 evin yanı sıra 15 motosiklet ve iki aracın da ateşe verildiğini kaydetti. Terna, eyalette devam eden çatışmalar nedeniyle iki haftalık olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini aktardı.

Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak Plateau eyaletinde dört gün önce silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmişti. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18'inci yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.
DIŞ HABERLER

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye dünyanın dilinde
Türkiye dünyanın dilinde
Suriye'den ABD'ye kınama
Suriye'den ABD'ye kınama
İran'da 'tuzlu su' göç sebebi
İran'da 'tuzlu su' göç sebebi
Fransa'da Müslümanlar hedefte
Fransa'da Müslümanlar hedefte
Hindistan'da yağışlar can aldı
Hindistan'da yağışlar can aldı
Çin tansiyonu yükseltti
Çin tansiyonu yükseltti
Acı itiraf! Yaptırımlar İran'ı etkiliyor
Acı itiraf! Yaptırımlar İran'ı etkiliyor
Hamas adil olunmasını istedi
Hamas adil olunmasını istedi
Leopar öldüren 2 kişi gözaltına alındı
Leopar öldüren 2 kişi gözaltına alındı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim