Nil'de gerilim... Ortalığı karıştıran iddia!

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, "Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, 'Dünya Bankası'nın tarafsız gözlemci sıfatıyla katıldığı Hedasi Barajı ikili müzakerelerinin başlaması ve Sudan'ın müzakerelerden uzaklaştırılması' şeklindeki talebinin Dışişleri Bakanı Samih Şukri tarafından Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn'e iletildiği" yönünde Sudan medyasında çıkan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Konuyla ilgili çıkan haberlerin asılsız olduğunu ve gerçekle ilgisinin bulunmadığını aktaran Ebu Zeyd, iddia edilenin aksine Mısır'ın teknik müzakerelere Dünya Bankası'nın katılımı talebini, Sudan hükümetine de resmi olarak ilettiğini, hâlihazırda Etiyopya ve Sudan'dan öneriye cevap beklediğini belirtti.

Sudan Sulama Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, Mısır hükümetinin Etiyopya'dan Sudan'ın müzakerelerden uzaklaştırılmasını istediği yönünde herhangi bir resmi bildiri almadıklarını kaydetti.

Kriz nasıl başlamıştı?

Etiyopya'nın 2011'de Nil'in iki kolundan birini teşkil eden Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda tartışmalar yaşanmıştı.

Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında yürütülen müzakereler sonucu 6 Mart 2015'te Hedasi Barajı ile ilgili "İlkeler Anlaşması" imzalandığı bildirilmiş, anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmemişti.

Mısır, Etiyopya ve Sudan, ayrıca 20 Eylül 2016'da Hedasi Barajı projesinde "hidroelektrik üretim sistemi, modelleme, su kaynakları simülasyonu ile bunların çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri" üzerine incelemeler yapılmasını öngören bir anlaşma imzalamıştı.

Sorunun çözülmesi için Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında müzakereler yapılmış ancak Mısır, 13 Kasım 2017'de başkent Kahire'deki üçlü toplantının ardından, Hedasi Barajı konusunda Etiyopya ve Sudan'la teknik müzakerelerin dondurulduğunu açıklamıştı.

Etiyopya'nın Kahire Büyükelçisi Taye Atske Selassie de 29 Aralık'ta yaptığı açıklamada, müzakerelerin bazı teknik sorunlarla karşı karşıya kaldığını ancak başarısızlığa uğramadığını söylemişti. Kahire yönetimi, Hedasi Barajı'nın yıllık 55.5 milyar metreküp olan ve ülkenin tek su kaynağı durumundaki Nil sularındaki payının muhtemel olumsuz etkilerinden dolayı endişe ediyor.

Etiyopya tarafı ise barajın özellikle enerji alanında getirisi olacağını, Sudan ve Mısır gibi ülkeler için herhangi bir zarar teşkil etmeyeceğini savunuyor.

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