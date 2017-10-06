Nobel Barış Ödülü'nü ICAN kazandı

Komite, Nobel Barış Ödülü'nün nükleer silah kullanımının yıkıcı sonuçlarına dikkati çektiği ve bu silahların anlaşma temelinde yasaklanması amacıyla harcadığı çığır açan çabalar nedeniyle ICAN'a verildiğini açıkladı. Norveç Nobel Komitesinden yapılan açıklamada, "Nükleer silahların kullanılma riskinin, daha öncesine oranla çok daha yüksek olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bazı devletler nükleer cephaneliklerini yenilerken, Kuzey Kore örneğinde olduğu gibi, daha fazla ülkenin nükleer silah sahibi olmaya çalışması gerçek bir tehlike oluşturuyor. Nükleer silahlar, insanlığa ve yeryüzü üzerindeki yaşam için daimi bir tehdit oluşturmaktadır. Uluslararası toplum, daha önce bağlayıcı uluslararası anlaşmalarla kara mayınlarının, misket bombalarının, biyolojik ve kimyasal silahların yasaklanmasını kabul etti. Çok daha yok edici olan nükleer silahlar ise henüz benzeri uluslararası hukuki bir yasağın konusu olmadı. ICAN, çalışmalarıyla bu hukuki boşluğun doldurulmasına yardımcı oldu" ifadeleri kullanıldı.

ICAN, 9 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 4 milyon lira) tutarındaki ödülün de sahibi oldu. Ödül, Nobel'in ölüm yıl dönümü 10 Aralık'ta verilecek. İsveç Kraliyet Bilim Akademisi Nobel Komitesi, pazartesi günü Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibini açıklayacak.

AA