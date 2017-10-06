Nobel Edebiyat Ödülü hangi ülkeye gitti?

Eğitimini, babasının Ulusal Oşinografi Enstitüsü’nde çalışmaya başlaması üzerine 5 yaşındayken ailesiyle birlikte geldiği İngiltere’de tamamladı. 1982’de ilk romanı Uzak Tepeler yayımlandı. 1983’te Granta dergisi tarafından en iyi genç İngiliz yazarları arasında gösterildi.

1989’da yayımlanan üçüncü romanı Günden Kalanlar prestijli Booker Ödülü’nü kazandı. Bu roman Ishiguro'nun en iyi romanı olarak biliniyor. Beni Asla Bırakma yayımlandığı yıl Time dergisi tarafından İngilizce yazılmış en iyi 100 roman listesinde gösterildi.

Ishiguro, karısı ve kızıyla birlikte Londra’da yaşıyor. İsveç Akademisi Daimi Sekreteri Sara Danius, Nobel Edebiyat Ödülü’nün Ishiguro’ya verildiğinin duyurulması sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada yazarı şöyle tanımladı: “Jane Austen ile Franz Kafka’yı karıştırırsanız, o zaman Kazuo Ishiguro’yu elde ederseniz. Bu karışıma biraz Marcel Proust ekleyin, sonra da karıştırın, ama çok fazla değil. O zaman Ishiguro’nun edebiyatını elde edersiniz. Ishiguro yüksek ahlak sahibi bir yazar, bakışları farklı yanlara kaymıyor. Ishiguro kendine özgü bir estetik evren yarattı.”

Romanlarını İngilizce yazan Ishiguro, 1982 yılında 28 yaşındayken İngiltere vatandaşı oldu. Bütün romanlarını da bu tarihten sonra kaleme aldı. Dolayısıyla Nobel Edebiyat Ödülü bir İngiliz yazara verilmiş oldu.

Ishiguro; Rudyard Kipling (1907), John Galsworthy (1932), T. S. Eliot (1948), Bertrand Russell (1950), Winston Churchill (1953), William Golding (1983), Harold Pinter (2005), Doris Lessing'den (2007) sonra 9. yazar oldu.

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