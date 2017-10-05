Nobel Edebiyat Ödülü'nü Kazuo Ishiguro aldı

İsveç Nobel Akademisi, Amerikan müzik geleneğinde ‘yeni şiirsel ifadeler yarattığı’ için Bob Dylan’ın Nobel Ödülü’ne layık görüldüğünü açıklamıştı. Hafta başından itibaren Nobel Tıp Ödülü, Nobel Fizik Ödülü, Nobel Kimya Ödülü'nün sahiplerini ve dün de Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan açıklandı.

Bugün ise Nobel Barış Ödülü’nü kazanan isim açıklanacak. 2017 Nobel Tıp Ödülü, 2 Ekim’de ABD’li bilim insanları Jeffrey Hall, Michael Rosbash ve Michael Young’a verildi. 2017 Nobel Fizik Ödülü, yerçekimi dalgaları üzerindeki çalışmalarıyla Rainer Weiss, Barry C. Barish ve Kip S. Thorne’un oldu.

2017 Nobel Kimya Ödülü ise, geliştirdikleri 'çözeltideki biyomoleküllerin yüksek çözünürlüklü yapı tayini için kriyo-elektron mikroskobu' ile Jacques Dubochet, Joachim Frank ve Richard Henderson'a takdim edildi.

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