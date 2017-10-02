Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri belli oldu

Üçlünün ödül alan çalışması, biyolojik saatlerimizi kontrol eden moleküler mekanizmalar hakkında.

Stockholm Karolinska Enstitü Nobel Kurulu'nun açıklamasına göre, çalışma 'Bitkiler, hayvanlar ve insanların biyolojik ritmlerini, Dünya'daki devrimlere göre nasıl uyarladığı'nı anlatıyor. Üç bilim insanı 1.1 milyon dolarlık ödüle sahip olacak.

Her sene düzenlenen Nobel'de, Tıp ilk ödülün verildiği alan. Nobel ödülleri, dinamiti bulan İsveçli bilim adamı ve zengin sanayici Alfred Nobel'in vasiyetiyle 1901'den beri dağıtılıyor. Fizik, kimya, tıp, edebiyat, ekonomi ve barış dallarında verilen ödüllerin ortaya çıkış sebebinin Nobel'in dinamiti keşfetmekten dolayı duyduğu pişmanlık olduğu en güçlü varsayımlar arasında.

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