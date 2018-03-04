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Norveç 'kıyamet deposu'nu güçlendirecek

Norveç, 10 yıl önce Arktik Okyanusu'nun güneyindeki Svalbard Takımadası'nda kurduğu küresel tohum deposunun altyapısını güçlendirme kararı aldı

04 Mart 2018 Pazar 17:43
Norveç 'kıyamet deposu'nu güçlendirecek

Norveç, 10 yıl önce Arktik Okyanusu'nun güneyindeki Svalbard Takımadası'nda kurduğu küresel tohum deposunun altyapısını güçlendirme kararı aldı. 
The Verge internet sitesinde yer alan habere göre hükümet yetkilileri, muhtemel bir kıyamet senaryosuna karşı yeryüzündeki tarım ürünlerini korumayı amaçlayan deponun fiziki altyapı çalışmaları için 100 milyon Norveç kronu (12.7 milyon dolar) harcanacağını açıkladı.

Buna göre, Spitsbergen Adası üzerinde bir kayanın içine oyulan depoya, acil durumlarda devreye girecek enerji ve soğutma birimleriyle ilgili elektrik donanımının yer alacağı bir servis binası eklenecek.

Ayrıca, deponun girişindeki erişim tüneli yenilenecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Norveç Tarım ve Gıda Bakanı Jon Georg Dale, "Küresel gıda güvenliği için elzem nitelikteki genetik malzemenin korunması çok ciddi ve önemli bir ödev" ifadelerini kullandı. Svalbard'daki tohum örnekleri ilk kez 2015 yılında Suriye'de yaşanan iç savaşta Halep'teki bölgesel tohum deposunun zarar görmesinin ardından Fas'ta ve Lübnan'da iki yeni bölgesel tohum deposu kurulması için kullanılmıştı. Depodan çıkarılan tohumlardan yetiştirilen ürünlerden elde edilen yeni tohumlar 2017 yılında Norveç'teki deponun envanterine eklenmişti.

Dünyadaki tüm tohum türlerini barındırmayı hedefleyen deponun, doğal veya insan ürünü bir felaketin yeryüzündeki tüm tarım ürünlerini yok etmesi halinde tarımsal üretimin yeniden canlandırılması için kullanılması amaçlanıyor.

Depoda halen dünyanın farklı ülkelerinden, aralarında mısır, pirinç, buğday, arpa, patates ve bezelye gibi temel gıda maddelerinin de bulunduğu 890 bin tarım ürününe ait tohumlar bulunuyor. Depo, 4.5 milyon çeşit tohumu barındırma kapasitesine sahip. HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 04.03.2018 18:00
Anahtar Kelimeler:
Kıyamet DeposuNorveç
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