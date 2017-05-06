NSU davası yılan hikayesine döndü

Dava sürecinin sonuna gelindiğini, mahkeme heyetinin tespitlerini yaptığını ve delilleri topladığını anlatan Narin, davanın 3-4 ay içinde sonuçlanmasını beklediğini ifade etti. Mahkeme sürecinin çok uzadığı kanısında olmadığını bildiren Narin, "Çünkü sonuçta cinayetler ve terör saldırıları çok uzun yıllar Alman adalet ve güvelik birimleri tarafından göz ardı edildi. Bunların hepsinin bu kadar geç ortaya çıkmasının, elbette uzunca devam eden bir mahkeme sürecini beraberinde getirmesi oldukça doğal." diye konuştu. Savunma avukatlarının mahkeme heyetine değişik dilekçeler verdiğini dile getiren Narin, böylelikle avukatların, hem süreci uzatmaya hem de mahkemeyi hata yapmaya zorlamaya ve süreci sabote etmeye çalıştıklarını savundu. Davada, hayattaki tek NSU üyesi olan, baş sanık Beate Zschaepe'nin avukatlar aracılığıyla yazılı da olsa ifadesini vermesinin, örgütün işlediği suçların aydınlatılmasına herhangi katkıda bulunmadığını anlatan Narin, "Zschaepe, kendisini bir şekilde suçsuz bir mağdur olarak göstermeye çalıştı. Müdahil avukatların sorularını cevaplandırmayı reddetti ve pek fazla inandırıcı olmadığı da ortaya çıktı. Zaten kendi ifadesi de oldukça çelişkiliydi. Zschape'nin ifadesi mahkeme sürecini etkilemedi." değerlendirmesinde bulundu.