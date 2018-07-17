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NSU kararı temyiz ediliyor

Almanya'da sona eren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davası sonrasında Federal Başsavcılığın, sanıklardan Andre E. hakkında verilen kararı temyize götüreceği bildirildi

17 Temmuz 2018 Salı 17:38
NSU kararı temyiz ediliyor

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinin Andre E. hakkında terör örgütüne destek olmaktan 2,5 yıl hapis cezası verdiği ancak, savcılığın cinayetlere yardım ve yataklık yapmaktan da cezalandırılmasını istediği belirtildi. Başsavcılığın temyize hangi gerekçeyle gideceğini açıklamak istemediği ifade edilen haberde, Andre E. hakkında savcılığın 12,5 yıl hapis cezası istediği buna karşın mahkemenin 2,5 yıl ceza verdiği hatırlatıldı.

Ayrıca mahkeme heyeti, tutuklu bulunan Andre E.'nin tutukluluk halini kaldırmış ve serbest bırakmıştı. Öte yandan, davada ikinci önemli sanık olarak yargılanan ve NSU terör örgütünün işlediği 9 cinayette kullanılan Ceska 83 tipi silahı tedarik ederek ve örgüte yardım ve yataklıkta bulunan Ralf Wohlleben'in de gelecek ay serbest kalabileceği ifade edildi.

10 yıl hapis cezası alan Ralf Wohlleben, cezasının üçte ikisini gelecek ay tamamlamış olacağı ve kaçma şüphesi bulunmadığı için serbest kalacak. Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırlar yapmak ve banka soygunları gerçekleştirmek suçlamalarıyla görülen NSU terör örgütü davasında kararlar açıklanarak baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık da 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezası almıştı.
AA

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