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Nükleer anlaşmanın devamı 5 ülkeye bağlı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin 'diplomasiyi ve ahlakı ayaklar altına almak' anlamına geldiğini söyledi. Anlaşmada kalan diğer 5 ülkenin sözlerini yerine getirmeleri durumunda nükleer anlaşmanın devam edeceğini vurguladı

13 Mayıs 2018 Pazar 16:10
Nükleer anlaşmanın devamı 5 ülkeye bağlı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkma kararıyla uluslararası anlaşma ahlakını hiçe saydığını belirtti. Sri Lankalı mevkidaşı Maithripala Sirisena ile başkent Tahran'daki Sadabat Sarayı'nda bir araya gelen Ruhani, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında uluslararası konulara değindi.

Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan çıkma kararına ilişkin, "ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi, uluslararası anlaşmaları, siyaset, diplomasi ve ahlakı ayaklar altına alması demektir." dedi. İran Cumhurbaşkanı, anlaşmada kalan diğer 5 ülkenin sözlerini yerine getirmeleri durumunda nükleer anlaşmanın devam edeceğini vurguladı.

5 mutabakat zaptı imzalandı

Öte yandan, İran ile Sri Lanka arasında sağlık, uyuşturucuyla mücadele, kültür ve teknoloji alanlarında 5 mutabakat zaptı imzalandı. Sri Lanka ile özellikle ekonomi alanındaki iş birliğini artıracaklarını dile getiren Ruhani, "12'nci İran-Sri Lanka Ekonomik İşbirliği Toplantısı"nın da yakında Tahran'da düzenleneceğini aktardı.

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Sirisena ise tarafsız bir ülke olduklarını belirterek, İran'la siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi. Sirisena, karşılıklı turist sayısının artırılması amacıyla Kolombo-Tahran arasında direkt uçak seferleri yapılması konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.
AA

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