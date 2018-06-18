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Nükleer silah üretimi artıyor

Nükleer silahsız bir dünya fikri geçmişte kaldı. Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) raporuna göre nükleer silah sahibi ülkeler silahlarını modernleştiriyor

18 Haziran 2018 Pazartesi 17:35
Nükleer silah üretimi artıyor

2017, nükleer silahlanma karşıtları için geçen yıl önemli bir yıl oldu. Birleşmiş Milletler'e (BM) üye 122 ülke nükleer silah üretmeme veya sahip olmama konusunda anlaştı. Ancak bu adım, dünyayı nükleer silahsız bir yaşam hedefine yaklaştırmadı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) en son tahminlerine göre, dünya çapında dokuz ülkenin sahip olduğu 14 bin 465 adet nükleer silah bulunuyor. Bu ülkeler ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Hindistan, Pakistan, İsrail ve Kuzey Kore. Her ne kadar uluslararası olarak dokuz ülke azınlıkta olsa da, bu ülkelerin nükleer silahlarından vazgeçme konusunda bir niyetleri bulunmuyor.

 SIPRI'nin nükleer silahlar proje sorumlusu Shannon Kile, DW’ye verdiği mülakatta dünya çapındaki nükleer silahların sayısının geçen yıla göre kısmen azaldığını, ancak varolan silahların modernize edildiğini söyledi. Kile, "Bu, bazısı 40 veya 50 senelik olan silahların yenileriyle değiştirildiği, ancak aynı zamanda yeni kapasite ve teknik özellikleri bulunan yeni silahların geliştirildiği anlamına geliyor” dedi. ABD, Şubat ayında yayınladığı güncel Nükleer Durum İnceleme Raporu'nda yeni nükleer silahların geliştirildiğini doğruladı.

Bu durum Almanya’yı da etkiliyor. Her ne kadar Almanya nükleer silah sahibi değilse de, NATO üyesi bir ülke olarak ABD’nin nükleer koruması kapsamına giriyor. ABD'ye ait yaklaşık 20 adet B61 nükleer bomba Almanya’nın Eifel bölgesinde depolanıyor ve bu bombalar önümüzdeki yıllarda belirli bir hedefe kitlenebilen daha yeni nükleer bombalar ile yenilecek.

Askeri harcamalar rekor düzeyde

SIPRI araştırmacıları 2018 yıllık raporunda güvenlik konusunda gergin siyasi durumu ortaya koyan diğer bilgi ve verileri de derledi. Bu rapora göre 2017 senesi, Soğuk Savaş’ın bitiminden bu yana dünya çapında en yüksek askeri harcamanın yapıldığı sene oldu. 2017'de dünyadaki toplam askeri harcama 1 trilyon 739 milyar dolar olarak kaydedildi. Buna göre dünyada kişi başına yapılan askeri harcama 230 dolar olurken, bu rakam 2016'da kişi başına 227 dolardı.

Bu küresel artışın nedeni dünyanın bazı bölgelerinde daha yüksek miktarlarda askeri harcamaların yapılması. Özellikle Doğu Asya’daki artış dikkat çekici. Buna örnek olarak Çin'in savunma bütçesini yüzde 5.6 artırarak 228 milyar dolara çıkartması verilebilir. Avrupa'da ise durum daha değişken. Doğu Avrupa'da bulunan ülkeler 2017 yılı içerisinde bir önceki yıla göre oldukça az harcama yaparken, Orta ve Batı Avrupa'daki ülkelerin savunma harcamaları 2017’de arttı.

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