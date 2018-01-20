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Nükleer silahların çoğu Rusya ve ABD'de

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) ve Nükleer Silahların İmha Edilmesi Kampanyası’ndan (ICAN) verilerine göre, dünya üzerinde yaklaşık 15 bin nükleer silah başlığı bulunuyor ve bu silahların yaklaşık 14 bini sadece Rusya ve ABD’nin kontrolünde tutuluyor.

20 Ocak 2018 Cumartesi 17:32
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Nükleer silahların çoğu Rusya ve ABD'de

Dünyada 7 bin nükleer başlığa sahip Rusya’yı 6 bin 800 başlıkla ABD takip ediyor.

Dünyanın nükleer silahlardan temizlenmesi için yürütülen çabalara rağmen 9 ülke yarattığı yıkım açısından "en tehlikeli" olarak gösterilen nükleer silahları elinde bulunduruyor.

Bu ülkelerden ABD ve Rusya, dünyadaki tüm nükleer savaş başlıklarının yüzde 93'ünü kontrol ediyor. Geçen yıl nükleer silah sayısı 2016 yılına göre azalsa da birçok ülke nükleer cephaneliklerini genişletmeyi sürdürüyor.

Bazı nükleer silahların bir tanesi bile bir kenti yok etmeye, yüz binlerce kişiyi öldürmeye, uzun süreli etkileriyle de çevreyi ve gelecek nesillerin hayatlarını tehlikeye atmaya yetebilecek güce sahip bulunuyor.

Nitekim, ABD'nin 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya tarihin ilk atom bombasını atması sonucu kentin yüzde 90'ı yok oldu, ilk anda 80 bin kişi yaşamını yitirdi.

Üç gün sonra Nagazaki'ye atılan atom bombası da ilk anda en az 40 bin kişinin ölmesine yol açsa da atom bombasının sonraki etkileriyle büyük çoğunluğu sivil olmak üzere 200 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

İzleyen aylar ve senelerde radyasyona bağlı hastalıklardan bölgede ölümler devam etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
RusyaABDNükleer Silah
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