Nusra İdlib’de ‘banka’ açtı

2013 yılında çekilen bu fotoğrafta, sözü geçen binanın demir çiti görülüyor. Militanlar, bu binada açtıkları bankaya ‘Bank eş-Şam' adını verdi. Suriye'nin başkenti Şam'da da bu adı taşıyan bir banka var, ama militanlarla hiçbir ilgisi yok. Bir İdlib sakini, açıklamasında, "Teröristlerin bankasındaki tüm mali işlemler, Nusra yönetimindeki yerel yakıt kuruluşu ve birkaç Avrupa bankası arasında gerçekleştiriliyor.

Bu banka üzerinden, İdlib'e getirilen ve tüm bölgeye yayılan benzin ve yakıt için ödemeler yapılıyor" dedi. Ayrıca bankada döviz bozdurma kasası da var. Bu kasada sadece dolar, Suriye lirası ve Türk lirası bozdurulabiliyor. Militanlar banka dışında İdlib'de bir araba salonu ve emlak ajansına da sahip. İşletilen araba salonunda ise menşei belirsiz ve kullanılmış arabalar satılıyor.

DIŞ HABERLER