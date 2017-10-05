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O ülkede 193 ayrı dil konuşuluyor

Bir ucundan diğer ucuna 11 saatte uçulabilen, dünyanın en büyük topraklarına sahip, 144 milyon nüfuslu Rusya Federasyonu'nda 193 ayrı dil konuşuluyor.

05 Ekim 2017 Perşembe 13:32
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O ülkede 193 ayrı dil konuşuluyor

UNESCO'ya göre bu dillerden 136'sı krizde. 22 dilin durumu "kritik" olarak tanımlanırken, 29 dil "tehlikede", 49'u "yok olma riskiyle karşı karşıya". Ubıhça ve Aleutça ise yok olma sürecine girmiş durumda. Bazı uzmanlar ise daha soğukkanlı.

Federal Etnisite İşleri Ajansı'nın yöneticisi İgor Barinov son yüz yılda 193 dilden birinin bile kaybolmadığını hatırlatıyor.

Bununla birlikte, Barinov ülkenin kültürel zenginliğini yansıtan dil çeşitliliğinin korunması amacıyla sistematik önlemler alınması gerektiğinde hemfikir. Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın verilerine göre, okullarda 193 dilden yalnızca 24 tanesi düzenli olarak öğretiliyor. Seçmeli derslerde öğretilen dil sayısı 73. Herhangi bir eğitim verilmeyen dil sayısı ise 96.

HABER MERKEZİ

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RusyaRusyada 193 Ayrı Dil KonuşuluyorUNESCORusya Federasyonu
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