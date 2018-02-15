Okula saldırı: en az 17 ölü

Saldırının failli gözaltına alındı. Yarı otomatik tüfek ve bol miktarda mermiyle eski okuluna gelen katil zanlısı Nikolas Cruz'un disiplinsizlik nedeniyle okuldan uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Broward Şerifi Scott Israel zanlının internet ve sosyal medya hesaplarında yapılan taramada son derece endişe verici yazıya rastlandığını söyledi.

Öldürülenler arasında öğrenci ve yetişkinlerin bulunduğunu belirten Scott, saldırganın panik yaratmak için yangın alarmı verdikten sonra ateş açtığına dair haberleri doğrulayacak durumda olmadıklarını açıkladı.

Silah sesleri gelmesi üzerine korku ve paniğe kapılan 3 bin dolayındaki öğrenci ile öğretmenler tuvaletlere, dolaplara ve masa altlarına saklandılar. Matematik öğretmeni Jim Gard Miami Herald gazetesine yaptığı açıklamada, zanlının daha önce okuldaki arkadaşları için tehlikeli olabileceğine kanaat getirildiğini söyledi.

Gard, okula sırt çantasıyla girmesi yasaklanan failin öğrencileri sürekli tehdit ettiğini de sözlerine ekledi. 30 bin nüfuslu Parkland kentinin şerifi Scott Israel küçük kentin ‘korkunç' bir sevgililer gününe sahne olduğunu belirtirken, Federal Soruşturma Bürosu FBI saldırıyla ilgili soruşturmanın derinleştirileceğini duyurdu.

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