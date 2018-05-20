Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
102410
ALTIN
186.636
DOLAR
4.4877
STERLİN
6.0395
EURO
5.2816
banner138

Ölen kişi sayısı 110

Havana'dan Holguin kentine gitmek üzere havalanan 113 kişinin bulunduğu uçağın kalktıktan kısa süre sonra düşmesi sonucu 110 kişinin öldüğü açıklandı. Ağır yaralı 3 kişinin tedavisi ise sürüyor

20 Mayıs 2018 Pazar 17:50
Ölen kişi sayısı 110

Küba'nın başkenti Havana'da cuma günü kalkışından kısa süre sonra düşen Boeing 737 tipi yolcu uçağındaki 110 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Küba Ulaştırma Bakanı Adel Yzquierdo Rodriguez, 113 kişinin bulunduğu Havana'dan Holguin kentine gitmek üzere Jose Marti Uluslararası Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra düşen yolcu uçağında yaşamını yitirenlerin sayısını 110 olarak açıkladı.

Havana'daki Calixto Garcia Hastanesi Müdürü Carlos Alberto Martinez, uçaktan kurtulan 3 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, bu kişilerin durumunun ağır olduğunu ifade etti. Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, uçağın düşme nedeninin araştırılması için özel komisyonun oluşturulduğunu kaydetti.

Cumartesi günü uçağın kara kutularından birine ulaşılmıştı. Uçağın, Cubana Havayolları tarafından Meksikalı bir şirketten kiralandığı açıklanmıştı. Küba'nın Artemisa kentinde geçen yıl bir askeri uçak düşmüş, kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti. 2010'da da Santiago-Havana seferini yapan bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 68 kişi yaşamını yitirmişti.
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran anlaşmasını kurtarma atağı
İran anlaşmasını kurtarma atağı
Çin ile ABD anlaşmaya vardı
Çin ile ABD anlaşmaya vardı
Selanik Belediye Başkanı saldırıya uğradı
Selanik Belediye Başkanı saldırıya uğradı
Puma bisikletçilere saldırdı: 1 ölü
Puma bisikletçilere saldırdı: 1 ölü
Djukanovic yemin ederek göreve başladı
Djukanovic yemin ederek göreve başladı
Tayvan güvenlik önlemlerini artıracak
Tayvan güvenlik önlemlerini artıracak
Bin 500 ev sular altında: 9 ölü
Bin 500 ev sular altında: 9 ölü
Gazze'de şehit sayısı 65'e yükseldi
Gazze'de şehit sayısı 65'e yükseldi
KKTC'de 19 Mayıs törenlerle kutlandı
KKTC'de 19 Mayıs törenlerle kutlandı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim