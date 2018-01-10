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Ölenlerin sayısı 13’e yükseldi

ABD'nin California eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 13'e yükseldi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 17:01
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Ölenlerin sayısı 13’e yükseldi

Santa Barbara Bölge Şerif Sözcüsü Kelly Hoover, şiddetli yağışların etkili olduğu bölgede sel ve toprak kaymalarında 13 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Birçok evin toprak altında kaldığını kaydeden Hoover, geçen ay orman yangınlarından etkilenen California eyaletinin güney bölgesinde şimdi de fırtınanın etkisiyle süreklenen büyük enkazların ciddi sorunlar yarattığını ifade etti.

Çamurla tıkanan ve ağır hasar gören sokaklara erişim sağlamak için askeri ağır araçların da kurtarma çalışmalarını katıldığı bildirilirken, şimdiye kadar 50 kişinin helikopterlerle kurtarıldığı kaydedildi.

Santa Barbara Cottage Hastanesinden Dr. Brett Wilson da basına verdiği bilgilerde 20 kişinin hastaneye kaldırıldığını, bunlardan dördünün durumunun ağır olduğunu söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABD
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