On binlerce çocuk yetim kaldı

Sudan'ın Güney Darfur eyaletinde halk, mülteciler gibi zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Özellikle yetim çocukların sayısının artışı yetkilileri düşündürüyor.

Güney Darfur Eyaleti Sosyal Yardımlaşma Bakanlığı Genel Müdürü Muhammed İbrahim Hasan, yaptığı açıklamada, ülkede iç savaş döneminde yaşananların insanlarda derin yaralar açtığına dikkati çekti. Hasan, "Bizim burada ilk olarak yapmaya çalıştığımız insanların kalkınması.

Gayemiz, fakir halkın bir nebze olsun rahat nefes almasını sağlamak. Tabii zengin bir ülke değiliz, yaptığımız çalışmalar esnasında haliyle ciddi sıkıntılar yaşıyoruz." diye konuştu. Hasan, bölgedeki yetim sayısının her geçen gün arttığına işaret ederek, şunları kaydetti: "Buradaki birçok çocuğumuzun ailesi savaş yüzünden hayatını kaybetti.

Sadece Nyala şehrinde anne ve babası olmayan 3 bin 475 yetimimiz var. Güney Darfur eyaletindeyse 30 bini aşan rakamlar önümüze geliyor.

Yetimler ne yazık ki ailelerinden bihaber. Gidecek bir evleri, kalacak bir yurtları olmayan bu evlatlarımız, sokaklarda yatıp kalkıyor”.

1.5 milyon açlığın pençesinde

Bölgedeki çalışmalara da değinen Hasan, 10-20 yaş aralığındaki kadın ve çocuklara yönelik mesleki kurslar açtıklarını anlattı. "Onların yere sağlam basmasını istiyoruz" diyen Hasan, 3,5 milyonluk Güney Darfur nüfusunun neredeyse 1,5 milyonunun açlıkla pençeleştiğini ve yönetim olarak ellerinden geldiğince bu kişilere gıda yardımı yaptıklarını ifade etti. Hasan, iç savaşın ilk yıllarında, misyonerlik faaliyeti yürütenleri ülkeden gönderdiklerini, yollarına Türkiye gibi ülkelerle devam etmek istediklerini dile getirdi. AA