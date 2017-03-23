‘Önce AB’ diyecekler!

AB, yapılacak müzakerelerde öncelikle vatandaşlarının haklarına, paranın serbest dolaşımına ve sınırlar konusunda anlaşmaya varılması için çalışacak. Avrupa Parlamentosu'nda Bölgeler Komitesi'nde konuşan Avrupa Birliği'nin Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere ile müzakerelerin AB yasalarında öngörüldüğü gibi 2 yılda tamamlanması için konuların doğru bir düzende müzakere edilmesi gerektiğini ifade etti.

Barnier, Mart 2019 sonuna kadar tamamlanması gerekecek müzakerelerde bir anlaşmaya varılamamasının hiç kimsenin çıkarına olmayacağını da vurguladı. İngiltere ile müzakerelerin başarısının ilk şartının 27 AB üyesi hükümetin bir arada durmaları ve müzakerelerin şeffaflığı olduğunu ifade eden Barnier, ikinci şartın ise toplamda sayıları 4.5 milyonu bulan AB'deki İngilizlerin ve İngiltere'de yaşayan AB vatandaşlarının gelecekleri konusunda belirsizliğin bir an önce ortadan kaldırılması olduğunu belirtti. Barnier, " Biz İngiltere'den bir üye olarak üzerinde anlaşmaya varmadıkları bir şey için tek bir euro bile istemeyeceğiz" diye konuştu.

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