Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

‘Önce AB’ diyecekler!

Avrupa Birliği, İngiltere ile yapılacak ayrılık (Brexit) müzakerelerindeki önceliklerini belirledi. AB, yapılacak müzakerelerde öncelikle kendi çıkarlarının korunmasını isteyecek.

Bu haber kez okundu.

‘Önce AB’ diyecekler!

AB, yapılacak müzakerelerde öncelikle vatandaşlarının haklarına, paranın serbest dolaşımına ve sınırlar konusunda anlaşmaya varılması için çalışacak. Avrupa Parlamentosu'nda Bölgeler Komitesi'nde konuşan Avrupa Birliği'nin Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere ile müzakerelerin AB yasalarında öngörüldüğü gibi 2 yılda tamamlanması için konuların doğru bir düzende müzakere edilmesi gerektiğini ifade etti.

Barnier, Mart 2019 sonuna kadar tamamlanması gerekecek müzakerelerde bir anlaşmaya varılamamasının hiç kimsenin çıkarına olmayacağını da vurguladı. İngiltere ile müzakerelerin başarısının ilk şartının 27 AB üyesi hükümetin bir arada durmaları ve müzakerelerin şeffaflığı olduğunu ifade eden Barnier, ikinci şartın ise toplamda sayıları 4.5 milyonu bulan AB'deki İngilizlerin ve İngiltere'de yaşayan AB vatandaşlarının gelecekleri konusunda belirsizliğin bir an önce ortadan kaldırılması olduğunu belirtti. Barnier, " Biz İngiltere'den bir üye olarak üzerinde anlaşmaya varmadıkları bir şey için tek bir euro bile istemeyeceğiz" diye konuştu.

DIŞ HABERLER

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
ÇıkarMüzakereIngiltere(Brexit)Avrupa Birliği‘Önce AB’ Diyecekler!
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100