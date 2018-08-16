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Önce Filistin tanınmalı

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Selim ez-Zanun, yine FKÖ'ye bağlı Filistin Merkez Konseyi’nin 29. dönem toplantısında yaptığı konuşmada, “Filistin devletini tanıyana kadar İsrail’i tanımayı askıya almanın vakti gelmiştir” dedi

16 Ağustos 2018 Perşembe 16:20
Önce Filistin tanınmalı

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Zanun, Filistin Merkez Konseyinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde başlayan 29. dönem toplantısında yaptığı konuşmada, “ABD yönetimi de Filistin halkına ve yönetimine baskı ve şantaj yapan işgalci İsrail ile eşit konuma gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Zanun, Filistin Merkez ile Filistin Ulusal konseylerinde, İsrail’in Filistin halkına yönelik işgal politikalarına karşı mücadele konusunda daha önce alınan kararların uygulanmasının önemine vurgu yaparak, “Filistin devletini tanıyana kadar İsrail’i tanımayı askıya almanın vakti gelmiştir” diye konuştu. Ayrıca Filistin iç bölünmüşlüğüne dikkati çeken Zanun, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde kontrolü elinde tutan Hamas hareketine bölünmüşlüğü bitirerek, Filistin Hükümeti’nin Gazze’de görevi devralması için yol vermesi çağrısında bulundu.

Zanun, Hamas’a yeni bir ulusal konsey kurma çalışmalarına katılma davetinde de bulunarak, Filistin Merkez Konseyinin 29. dönem toplantısında önemli konuların ele alınacağını aktardı. Daha önce Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 4 Mayıs 2018’de başlayan ve 4 gün süren Filistin Ulusal Konseyi'nin 23. Dönem Toplantısı'nda, Mahmud Abbas yeniden Filistin Devlet Başkanı seçilmişti. Toplantıda ayrıca (FKÖ) Yönetim Kurulu ve Merkez Komitesi üyeleri de seçilmişti.

Hamas, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistinliler arasındaki bölünmüşlüğü güçlendireceği gerekçesiyle toplantıyı boykot etmişti. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, "1993'te Oslo, 1994'te Kahire ve 1995'te Washington'da imzalanan anlaşmalarda öngörülen 'geçiş dönemi' ve bununla ilgili yükümlülüklerin artık geçerliliği kalmamıştır" ifadesine yer verilmişti.
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