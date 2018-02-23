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Öneriye Rusya'dan itiraz geldi

Doğu Guta'da muhalifleri korumaya yönelik, İsveç ve Kuveyt tarafından hazırlanan ve Suriye'de 30 gün süreyle ateşkes ilan edilmesini öngören tasarı, Rusya'nın itirazıyla reddedildi

23 Şubat 2018 Cuma 11:55
Öneriye Rusya'dan itiraz geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde perşembe günü, İsveç ve Kuveyt tarafından hazırlanan ve Suriye'de 30 gün süreyle ateşkes ilan edilmesini öngören tasarı görüşüldü.

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'ya günlerdir saldırı düzenleyen Şam yönetiminin müttefiki Rusya, tasarıya itiraz ederek metinde değişiklik yapılması gerektiğini savundu.

BM Güvenlik Konseyi'nde veto hakkı bulunan beş ülkeden biri olan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, konseyin ateşkes konusunda "popülist" ve "gerçeklikten kopuk" değil "uygulanabilir" bir anlaşmaya varması gerektiğini ifade etti.

İsveç ve Kuveyt'i 15 konsey üyesi arasında "bir uzlaşma mevcut olmadığının tamamen bilincinde olmalarına rağmen" bir ateşkes planı üzerinde oylama talep etmekle suçlayan Nebenzia, Konsey üyesi diğer ülkelerin "Suriye'deki gerçek durumla hiçbir ilgisi olmadığını" söyleyerek bu ülkelere "felaket retoriği" suçlaması yöneltti. Rusya'nın şu anki haliyle tasarıya onay vermeyeceğini belirten Daimi Temsilci, tasarıda bazı değişiklikler yapılmasını önerdiklerini açıkladı.

Söz konusu değişikliklerin içeriğiyse henüz belirsiz. İsveç BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog, New York'ta gerçekleşen özel oturumun ardından yaptığı açıklamada, tasarıyla ilgili istişarelerin süreceğini açıkladı.

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar El Caferi ise konseyde yaptığı konuşmada, Doğu Guta ile 2016 sonunda Suriye ordusunun kontrolü yeniden sağladığı Halep arasında benzerlik olduğuna vurgu yaptı.

"Evet, Doğu Guta yeni bir Halep olacak" şeklinde konuşan El Caferi, bugün Halep'te "binlerce insanın son derece normal bir hayat sürdürdüğünü" de sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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