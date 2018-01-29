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Orduda aşırı sağcılık alarmı

Alman ordusunun istihbarat birimi olan Alman Askeri İstihbarat Dairesi (MAD) ordu içinde aşırı sağcı olduğu şüphesiyle incelenen askerlerin sayısının arttığını açıkladı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 16:10
Orduda aşırı sağcılık alarmı

MAD'nin bir sözcüsünün Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamaya göre, 2017 yılında incelenen vakalar son yıllarda hiç olmadığı kadar arttı. Sözcü, 2017 yılında ordu içinde 400 yeni aşırı sağcılık vakasının incelemeye alındığı bilgisini verdi.

Almanya'da zorunlu askerliğin kaldırıldığı 2011 yılından bu yana bu tarzda yılda ortalama 300 vakanın incelemeye alındığı belirtildi. MAD sözcüsü, "aşırı sağcı fenomen alanında bildirimlerde artış" gözlendiğini belirtti.

Sözcü, sayıların Alman askerleri arasında aşırı sağcı davranışlara yönelik hasassiyetin arttığını gösterdiğini ancak bunun Alman ordusu içindeki aşırı sağcı faaliyetlere yönelik bir gösterge olmadığını ifade etti.

Aşırı sağcı olduğu şüphesiyle incelenen 400 vakadan sadece 6 askerin aşırı sağcı olarak sınıflandırıldığı belirtildi.

Zorunlu askerliğin kaldırılmasından önceki 2008-2011 yılları arasında şüpheli vakaların sayısı daha yüksekti. Yılda yaklaşık 600 asker aşırı sağcı eğilim taşıdığı şüphesiyle incelenmiş, bunlardan ortalama 40 vaka yetkililer tarafından doğrulanmıştı.

MAD sözcüsü, zorunlu askerliğin kaldırılmasının ardından Alman ordusu içinde aşırı solcu eğilimdeki askerlerin sayısının ise azaldığını kaydederken, aşırılığın tüm şekillerine karşı kararlı şekilde mücadele edildiğini ifade etti.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
Alman OrdusuAlmanyaMad
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