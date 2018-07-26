Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94817
ALTIN
191.540
DOLAR
4.8533
STERLİN
6.3852
EURO
5.6613

Orman yangınına bombalı müdahale

Tarihinin en kurak dönemlerinden birini yaşayan İsveç'in 2 haftadır orman yangınlarıyla başı dertte. Ülkede orman yangınlarını söndürmek için ilginç bir yönteme baş vuruldu. Savaş uçakları, orman yangınlarını söndürmek için bomba attı

26 Temmuz 2018 Perşembe 16:37
Orman yangınına bombalı müdahale

İsveç, 2 haftadır devam eden orman yangınını söndürmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Aftonbaldet gazetesinin haberine göre, Hava Kuvvetlerine ait JAS-39 Gripen tipi savaş uçakları, Arvdalen kasabası yakınlarında itfaiye araçlarının ulaşamadığı bölgedeki yangına 12 lazer güdümlü GBU- 49 tipi bomba atarak müdahalede bulundu.

Savunma Bakanlığı sözcülerinden Anders Persson, gazeteye yaptığı açıklamada uçakların 3 bin metre yükseklikten attığı bombaların basınç etkisi yaratarak ve alanda bulunan oksijeni yok ederek belirli bir alanda yangını söndürdüğünü belirtti. Persson, "İlk deneme başarılı oldu.

Bundan sonraki orman yangınlarında bu yeni yöntem kullanılabilir" dedi. Bu arada İsveç Sivil Savunma Dairesi, yangınlarda bir haftada 25 bin hektarlık ormanın yok olduğunu açıkladı. Yangının yaklaşık 900 milyon kron (yaklaşık 450 milyon lira) hasara yol açtığı sanılıyor.

Mangal yapanlara hapis cezası

Devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, ülkede 83 yerde çıkan ve 20 noktada devam eden yangınları söndürmek için Avrupa ülkelerinden yardım istendi. Fransa, Almanya, Danimarka, Polonya, İtalya, Litvanya, Portekiz ve Norveç'ten yangınlara müdahale için özel ekipler, tarihinin en kurak dönemlerinden birini yaşayan ve büyük orman yangınlarına sahne olan İsveç'e yardıma koştu.

Ülke genelinde 30 Ağustos'a kadar ateş yakarak piknik yapmak ve mangal yakmak yasaklandı. Yasağa uymayanların 2 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacağı duyuruldu.
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriye ile ilgili çok önemli gelişme!
Suriye ile ilgili çok önemli gelişme!
Arjantinliler, IMF'yi istemiyor
Arjantinliler, IMF'yi istemiyor
Tahran Avrupa'nın önerisini makul buldu
Tahran Avrupa'nın önerisini makul buldu
Japonya'da 6 kişi idam edildi
Japonya'da 6 kişi idam edildi
Venezuela Bolivar'dan 5 sıfır atıyor
Venezuela Bolivar'dan 5 sıfır atıyor
Bangladeş'te toprak kayması
Bangladeş'te toprak kayması
Laos'ta 20 ölü 100'den fazla kayıp var
Laos'ta 20 ölü 100'den fazla kayıp var
Avrupa çapında 600 uçuş iptal edildi
Avrupa çapında 600 uçuş iptal edildi
Çin'den Filistin'de iki devletli çözüm vurgusu
Çin'den Filistin'de iki devletli çözüm vurgusu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim