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Ortadoğu, 2018'e de dertli giriyor

Arap Baharı'nın ardından siyasi, askeri ve insani krizlerin bir türlü sona ermediği Ortadoğu'yu 2018 yılında da yoğun bir gündem bekliyor. Ortadoğu'nun 2018 gündeminde, bölgenin siyasi geleceği açısından kritik önem taşıyan seçimler yer alıyor.

30 Aralık 2017 Cumartesi 14:29
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Ortadoğu, 2018'e de dertli giriyor

Bölgenin siyasi açıdan en karmaşık yapıya sahip ülkesi Lübnan'da, terör örgütü DEAŞ'la mücadelenin sona erdiği ilan edilen Irak'ta, siyasi gerginliğin devam ettiği Mısır'da, çatışmaların halen sona ermediği Libya'da ve Arap Baharı'nın başladığı Tunus'ta, 2018 yılının en önemli gündem maddesi olarak seçimler öne çıkıyor.

Savaşların, etnik ve siyasi çatışmaların devam ettiği Ortadoğu'da, 2018 yılında bölgesel güç mücadelesinin de yoğun bir şekilde devam edeceği öngörülüyor. Lübnan'ın 2018'deki en önemli gündemi genel seçimler olacak.

9 yıl aradan sonra ülkede seçimler yapılacak. İlk defa yurt dışındaki Lübnanlıların oy kullanacak olmaları geçmişteki seçimlere göre 6 Mayıs 2018'de yapılması planlanan seçime ayrı bir önem katıyor.

Lübnan meclisindeki milletvekillerinin, Maruni, Rum Ortodoks, Rum Katolik, Ermeni Ortodoks, Ermeni Katolik, Sünni, Şii, Dürzi ve Nusayrilerden oluşması nedeniyle, farklı kesimlerden siyasetçilerin seçim öncesi ittifak mücadelesi, 2018'de şahit olacağımız bir diğer gündem maddesi olması bekleniyor.

 Suudi Arabistan’da 2018 yılı zorlu bir şekilde geçeceğe benziyor.

Yemen’deki askeri müdahale, Katar krizi, ekonomik denge problemleri ve prenslerle devlet bakanlarının tutuklanmaları gölgesinde 2018 yılına girecek olan Suudi Arabistan’da kralın değişme ihtimali üzerinde duruluyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
OrtadoğuArap BaharıBOPTürkiyeSuudi ArabistanİranIrakSuriye
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