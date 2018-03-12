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Ortadoğu cephaneliğe döndü

Ortadoğu ülkelerinin silah ithalatı, 2013-2017 arasında, 2008-2013 yıllarına göre yüzde 103 arttı. Son 5 yıldaki toplam küresel silah alımlarının yüzde 32'si Ortadoğu ülkeleri tarafından yapıldı

12 Mart 2018 Pazartesi 17:46
Ortadoğu cephaneliğe döndü

YENİ MESAJ/DETAY HABER

İsveç'teki Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) küresel silah transferleri raporuna göre, Ortadoğu ülkelerinin silah alımları son 5 yılda iki kattan fazla arttı. Söz konusu dönemde küresel silah ihracatının yüzde 32'si bölge ülkeleri tarafından gerçekleştirildi. Suudi Arabistan, önceki 5 yıla göre yüzde 225 artan silah alımlarıyla dünyanın en fazla silah ihraç eden ikinci ülkesi oldu.

Bir diğer bölge ülkesi Mısır, ihracatındaki yüzde 215 artışla dünya sıralamasında üçüncü sırada yer alırken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dördüncü oldu.

ABD ve İngiltere kazanıyor

Ortadoğu ülkelerinin büyük bölümünün son 5 yılda silahlı çatışmaların doğrudan ve dolaylı tarafı haline geldiğine dikkat çekilen raporda, bölgede sivilleri etkileyen şiddetli çatışmalara ve insan hakları ihlallerine dair endişelerin, Batı Avrupa'da ve Amerika'da, Ortadoğu'ya silah satışlarının sınırlanmasına yönelik siyasi tartışmaları beraberinde getirdiği belirtildi.

Raporda, tartışmaların satışları etkilemediği ve bölge ülkelerinin silah tedarikinin büyük bölümünün bu ülkelerce karşılandığı kaydedildi. Ortadoğu ülkelerine silah satışında en kazançlı ülke ABD... ABD'yi İngiltere, Fransa ve Almanya izliyor.

Kıtalar bazında silah ithalatı son 5 yılda önceki 5 yıla göre Asya genelinde ve Okyanusya'da artış gösterirken, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avrupa'da azaldı.

İhracatçı ülkeler

Dünyanın en büyük silah satıcısı olan 5 ülke, ABD, Rusya, Fransa, Almanya ve Çin, 2013-2017 döneminde dünya genelindeki toplam silah satışının yüzde 74'ünü gerçekleştirdi. Bu alandaki liderliğini sürdüren ABD'nin toplam satışlar içindeki payı yüzde 34... 2008-2017 arasındaki ihracatını yüzde 25 arttıran ülke, en yakın rakibi Rusya'dan yüzde 58 daha fazla satış yaptı.

Bu dönemde 198 ülkeye silah satan ABD'nin Ortadoğu ülkelerine yaptığı satışlar toplam satışlarının yüzde 49'unu oluşturdu. İkinci sıradaki Rusya'nın ihracatı son 5 yıla yüzde 7.1 azalırken, üçüncü sıradaki Fransa'nın ihracatı yüzde 27 arttı. Dördüncü sıradaki Almanya'nın son 5 yıldaki ihracatı yüzde 14 azalırken, Ortadoğu ülkelerine satışları yüzde 109 arttı. Çin, son 5 yılda yüzde 38 arttırdığı satışlarıyla dünyanın en fazla silah ihraç eden 5. ülkesi oldu.

En büyük ithalatçı Hindistan

Son 5 yılda küresel silah alımlarının yüzde 12'sini tek başına yapan Hindistan dünyanın en büyük silah ithalatçısı oldu. Hindistan'ın ithalatı bu dönemde yüzde 24 arttı. Söz konusu ithalat içinde Rusya'dan yapılan alımlar yüzde 62 payla birinci sırada yer aldı.

ABD'den yapılan alımlar ise son 5 yılda, önceki 5 yıla göre yüzde 557 artarak ülkeyi Hindistan'ın tedarikçi listesinde ikinci sıraya yerleştirdi. Öte yandan Hindistan ile süregelen rekabetine rağmen aynı dönemde Pakistan'ın silah ithalatı yüzde 36 azaldı. Ülkenin ABD'den yaptığı alımlarda yüzde 76 düşüş görüldü. Aynı dönemde Kuzey Amerika ve Güney Amerika'daki silah alımları yüzde 29 azaldı. Venezüella'nın silah ithalatının yüzde 40 azalması dikkati çekti. Avrupa ülkelerinin silah alımlarında ise yüzde 22 düşüş görüldü.

Anahtar Kelimeler:
SilahOrtadoğuHindistanIngiltere
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