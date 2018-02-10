Özbekistan'dan vize jesti

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından 3 Şubat'ta imzalanan "Özbekistan'da seyyahlık potansiyelinin geliştirilmesi için olumlu koşulların sağlanmasına" ilişkin kararnameye göre, 10 Şubat'tan itibaren İsrail, Endonezya, Güney Kore, Malezya, Singapur, Japonya ve Türkiye vatandaşları vize almadan 30 gün boyunca ülkeye seyahat edebilecek.

Özbekistan'a sefer düzenleyen uçakların kabin görevlileri de söz konusu vize muafiyetinden istifade edebilecek.

Kararnameyle ayrıca 39 ülke vatandaşı Özbekistan vizesini sadeleştirilmiş şekilde 2 iş günü içerisinde alabilecek, bu uygulamadan Avustralya, Arnavutluk, Andorra, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Vatikan, Macaristan, Yunanistan, Danimarka, Hindistan, İrlanda Cumhuriyeti, İzlanda, Kuveyt, Kanada, Litvanya, Çin ve ona bağlı Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Makedonya, Malta, Monaco, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Portekiz, Romanya, San Marino, Suudi Arabistan, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, ABD, Finlandiya, Hırvatistan, Karadağ, İsveç ve Estonya vatandaşları yararlanabilecek.

AA